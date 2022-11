Lerakták a Kossuth téri jégpálya építéséhez szükséges első deszkákat a napokban. Óriási vízmértékkel és egy lézerszintezővel a kezében találjuk itt Csatos Gergőt, a Mobil Recreation Kft. ügyvezetőjét.

Kérdésünkre elmondta: a területen hatvan centiméternyi szintkülönbség van, amit 210 köbméter homokkal egyenlítenek ki, ennek keretét készítik munkatársaival éppen. A három hetes munka következő fázisában néhány centiméter vastag hungarocell lapokból készítenek szigetelést a térkövet védendő, fóliaréteget helyeznek rá, beszórják homokkal, újabb fólia következik vízzáró céllal, végül a hűtőcsőrendszert teszik le, amitől a víz jéggé fagy, s enyhébb időben is szilárd marad.

Forrás: Molnár Péter

Csütörtöki látogatásunkkor hatan voltak a helyszínen, de a munkafázistól függően előfordul, hogy nyolc-tíz ember is serénykedik azon, hogy a debreceni adventi vásárhoz, a főtéri fényes miliőhöz méltó pályát hozzanak létre. Csatos Gergő azt is elmondta, hogy az előző szezonból már ismert, országosan is ritka, 120 méteres jégfolyosót idén is élvezhetik a siklani vágyók. Korcsolyabérlési lehetőség is lesz, a pálya folyamatos karbantartásáról pedig egy modern jégfelújító géppel gondoskodnak.

Mint azt az adventi, főtéri programokért felelős Főnix Rendezvényszervező Közhasznú nonprofit Kft. szóvivőjétől megtudtuk, a pálya november 26-ától használható. Mindennap 8 és 20 óra között várják a vendégeket, szombatonként pedig hosszított, 22 óráig tartó nyitvatartással, illetve különböző tematikájú jégdiszkóval készülnek a szervezők.

HaBe