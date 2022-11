A megmérettetést a 10-12 éves korosztályban, vagyis 4-6. osztályos diákok körében hirdették meg határon innen és túl. A Kárpát-medencében élő fiataloknak szóló megmérettetés a hazaszeretetet, a szülőföldhöz való kötődést erősíti. Ezen túlmenően sikerélményt és elismerést nyújthat a diákoknak, akik a továbbiakban akár motiváltabbá válhatnak a tanulásban, és büszkébbek lehetnek a származásukra is. A versenyre nevezők több fordulóban kaptak bemutatkozási lehetőséget, így a gyerekeknek kiváló lehetősége nyílt a kommunikációs készségeik, a kreativitásuk gyakorlására is. A döntő szeptemberben zajlott, ahol a KicsiNagykövet Hajdú-Bihar megyei csapata is kialakult. A hajdúszoboszlói Karacs Ottó lett Hajdú-Bihar megye KicsiNagykövete, a biharkeresztesi Szilágyi Ádám Hajdú-Bihar megye KicsiAgrár Attaséja, az ebesi Egri Csenge Hajdú-Bihar megye KicsiSport Attaséja, a berettyóújfalui Nagy Zsombor László pedig Hajdú-Bihar megye és Magyarország KicsiKulturális Attaséja. A feladatok között szerepelt egy faültetés is, mellyel emléket állíthatnak a versenynek. A csapattagok közösen Berettyóújfalut választották ki erre a feladatra, így november 3-án, csütörtökön délután a város szívében, a Kálvin téren hársfát, vagyis a 2022-es év fáját ültették el.

A szülőföld visszavár

Az eseményen megjelenteket Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere köszöntötte. Elmondta, hogy a faültetésnek méltó helyet választottak: azon túl, hogy sokan megfordulnak a Bihari Múzeum előtti téren, itt található még a Kabos Endre, valamint a Bujdosó Imre olimpiai címének emléket állító tölgyfa is.

A városvezető kérdésünkre kifejtette, hogy egy-egy helyi fiatal által elnyert díj Berettyóújfalu számára is jelentős. – Minden olyan siker, amelyet egy városban élő gyermek ér el, a sajátunknak is érzünk. A település jó hírét öregbíti, továbbá az oktatási rendszernek, a pedagógusainknak is elismerés. A most elültetett fa jelkép, hiszen itt ereszt gyökeret, így az ültetőjét mindig emlékezteti arra, hogy a szülőföldje visszavárja – fogalmazott a polgármester.

Meg kell ismerni a megyét

A faültetés eseményét a helyi Nagy László Zsombor moderálta. Az, hogy a 6. osztályos diák magáénak tudja a Hajdú-Bihar megye és Magyarország KicsiKulturális Attaséja címet, sok befektetett energiaeredménye. A verseny első fordulója az Okos Doboz felületén zajlott, ott a magyar történelmi, irodalmi és műveltségi kérdésekre irányuló feladatok megoldását követően a legjobb 100 indulót választották ki a második fordulóra. A megyei döntőre már bemutatkozást és mesét is írtak a jelentkezők. Minden megyéből kikerült a megye KicsiNagykövete, továbbá sport, agrár, valamint kultúr KicsiAttaséja. A fiatalokra további feladatok vártak az országos döntő előtt. – A megyére legjellemzőbb ételt kellett megfőznünk, mi a slambucot készítettük el, illetve egy megyei hírességgel kellett interjút készítenünk, mi Dombi Tibor labdarúgót választottuk – osztotta meg a részleteket Zsombor.

Amikor arról kérdeztem a 12 éves fiút, hogy a versennyel milyen célokat tűzött ki maga elé, meglepett a válaszával, ami rendkívüli elhivatottságról tett tanúbizonyságot. – Azt szeretném, hogy Hajdú-Bihar megye nagyobb értékei mellett, tehát Debrecen, Hajdúszoboszló és Hortobágy mellett a kisebbeket is látogassák meg a turisták. Például a herpályi Csonkatornyot és a Morotva Ligetet, vagy a zsákai Rhédey Kastélyt, a nagykereki Bocskai várkastélyt, a bakonszegi Nadányi-Miskolczy Kúriát – sorolta az elképzeléseit. Arra a kérdésemre, hogy ő maga ismeri-e, látta-e már ezeket a megyei látnivalókat, határozott igennel felelt, majd hozzátette, Zsákára éppen a verseny miatt látogatott el, így számára ez az élmény a verseny egyik hozadéka. De örömmel gondolt vissza a kutatómunkára is, a verseny miatt ugyanis sokat böngészte a Hajdú-Bihar megyei értéktárat.

A faültetésen közreműködött Kocsis Csaba magyar arany érdemkereszttel kitüntetett író, költő, fotográfus, énekmondó, valamint a Parajta néptánccsoport.

