Több mint hatezer középiskolás volt kíváncsi a Debreceni Egyetem legnagyobb beiskolázási rendezvényére november 23-án és 24-én. Az idei az első év, amikor mobilapplikáció is segítette a látogatókat, hogy eligazodjanak az intézmény képzési kínálatát bemutató programok és helyszínek között.

A kétnapos rendezvény célja az volt, hogy a középiskolások és hozzátartozóik részletesen megismerhessék a Debreceni Egyetem széleskörű képzési kínálatát, a hallgatói életet, az egyetemistáknak szóló szolgáltatásokat, a kollégiumi kínálatot, a sportolási és külföldi tanulmányi lehetőségeket.

Az eseményen mind a tizenhárom kar standdal mutatkozott be, valamint a látogatók az egyetem többi szervezeti egységéről is kaphattak információkat. A Debreceni Egyetem legnagyobb beiskolázási eseményéről személyesen és a Studyversity applikáción keresztül is tájékozódhattak az érdeklődők. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes a hirek.unideb.hu-nak elmondta: a nagy érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy mennyire vonzó a Debreceni Egyetem. – Az egyetem beiskolázási programja számos elemből áll össze, ezek közül a DExpo a legnagyobb létszámot vonzó rendezvény. Az online megjelenések, a sajtó, a közösségi média, a felvételizőket segítő, saját fejlesztésű alkalmazások, a középiskolai programok mellett erre az alkalomra évről-évre több ezren látogatnak el, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek a Debreceni Egyetemről. A hangsúly itt a személyes élményen, a személyes kapcsolaton van: amit itt látnak és tapasztalnak, ahogyan válaszokat kapnak feltett kérdéseikre, sok esetben döntő mértékben befolyásolja egyetemi jelentkezési terveiket. A DExpón a Magyarországon közismerten legszélesebb képzési kínálatot nyújtó intézmény valamennyi kara, számos szervezeti egysége megjelenik, teljes keresztmetszetét adva a DE-n folyó képzéseknek és a diákokra váró debreceni egyetemi éveknek – fogalmazott a rektorhelyettes.

Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának vezetője szerint a Debreceni Egyetem legnagyobb beiskolázási rendezvénye ezúttal is a várakozásoknak megfelelően sikerült.

– Teltház volt a 2022-es DExpón, nagy öröm, hogy két év kényszerű szünet után személyes jelenlét mellett, ilyen nagy sikerrel tudtuk megrendezni. Természetesen a nagyobb karok standjait keresték fel a legtöbben, de hamar beteltek a regisztrációhoz kötött programok és a pályaorientációs tájékoztatókon is sokan voltak. Most először használtuk a papíralapú tájékoztatás helyett az applikációt, melyen elérhető volt a szakkereső és közvetlenül a karok honlapja is. Több mint kétezer felhasználót regisztráltunk az applikáción keresztül, a kérdőíveinket pedig csaknem kilencszázan töltötték ki. A diákok nagy részét a szülők is elkísérték, ők is kíváncsiak voltak a Debreceni Egyetem kínálatára – közölte a központvezető.

A Debreceni Egyetem február közepéig, az általános felvételi eljárás jelentkezési határidejéig folyamatosan tájékoztatja a képzési lehetőségekről a leendő hallgatókat.

A beiskolázási kampány január 26-án Szolnokon folytatódik, ahol most első alkalommal tartja meg az egyetem a DExpo-Szolnok elnevezésű rendezvényét, melyen a debreceni programhoz hasonlóan bemutatkozik az intézmény teljes képzési kínálata. Szolnokon is segíti majd a résztvevőket az egyetemi applikáció, azzal minden fontos információ elérhető lesz.