Az amerikai kultúrával ismerkednek november 21. és 25. között a berettyóújfalui Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai. Hétfőn az FBI egykori különleges ügynöke is ellátogatott az intézménybe.

László Vilmos Csongor igazgató érdeklődésünkre elmondta: iskolájuk 2019 szeptembere óta két tanítási nyelvű, melynek keretében első osztálytól kezdve felmenő rendszerben heti 4-5 angol órán vesznek részt az alsó tagozatosok, további három tantárgyat – ének, rajz, technika – pedig ugyanennyi óraszámban tanulnak a gyerekek. – A negyedik évfolyam végére igen jelentős nyelvtudásra tehetnek szert a fiatalok, majd ötödiktől újabb tantárgyakat, mint a földrajz és az informatika, szintén angolul tanulnak majd – osztotta meg érdeklődésünkre. A nyelvoktatás mellett fontosnak tartották egy-egy adott ország kultúrájának a megismertetését is a gyerekekkel. Három éve mongol hetet tartottak, amelyen például az akkor magyarországi mongol nagykövet is részt vett.

Idén azt tűztük ki célul, hogy az amerikai történelmet, kultúrát, gasztronómiát, mindennapokat mutatjuk be a gyerekeknek minél autentikusabb elemek bevonásával. Ebben segítségünkre van egyik oktatónk, Stacey Horton, aki Virginiából érkezett, valamint hétfő délelőtt vendégeskedett nálunk Elizabeth Rosato jogi attasé, az FBI egykori különleges ügynöke is

– sorolta az intézményvezető.

Forrás: Bekecs Sándor

Az amerikai származású előadók mellett az iskola egykori diákjai, valamint debreceni szakemberek is részt vettek a programokban, mint például Simon Zoltán, az American Corner vezetője és Glant Tibor, a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi docense. László Vilmos Csongor hozzátette: az iskolának jelenleg 440 tanulója és ötvennél több pedagógusa van. Az angol nyelv mellett az informatikai képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, továbbá művészeti iskolaként tizenhárom terület alapfokú oktatását és ellátják.

A hétfői délelőtt első előadója Elisabeth Rosato volt, aki egyebek mellett az amerikai FBI (Federal Bureau of Investigation = Szövetségi Nyomozó Iroda – a szerk.) történetét, működésének célját mutatta be a gyerekeknek; ismertette hogyan lehet valaki FBI-ügynök, milyen kiképzéseket kapnak, milyen ügyeken dolgoznak, illetve szólt az FBI attasék magyarországi szerepéről is.

Bekecs Sándor