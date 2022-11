Létrejött az integrált Sebészeti Klinika és az integrált Neurológiai Klinika, valamint megkezdte működését a Betegirányító Központ is a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában november 1-től. A szervezeti egységek vezetői Szabó Zoltántól, a klinikai központ elnökétől csütörtökön vették át megbízólevelüket – tudatta az unideb.hu.

– A 2021 januárjában kezdődött integrációs folyamat jelentős állomásához érkeztünk. November elsejétől az országos és nemzetközi szinten is komoly potenciállal rendelkező Sebészeti Klinika, valamint a hazai és nemzetközi szinten ugyancsak kiemelt jelentőségű Neurológiai Klinika is két telephelyen, a Nagyerdei és a Kenézy Gyula Campuson folytatja működését, de egységes vezetés alatt, egységes klinikai elvek szerint. Emellett kiemelten fontos a Betegirányító Központ létrejötte, amelyre a megyehatárokon jelentősen átívelő feladatot teljesítő, progresszivitás legmagasabb szintje szerinti ellátást biztosító klinikai központban már nagy szükség volt – hangsúlyozta köszöntőjében Szabó Zoltán professzor.

Az integrált Sebészeti Klinika 200 ággyal, három sebészeti részleggel, 62 sebész orvossal, évi 8000 műtéttel és 12 műtővel az ország legnagyobb teljesen sebészeti profilú klinikájává vált.

– Az integrációs folyamat részeként a 2021 januárjában elkezdődött szakmai építkezés tovább folytatódik a Kenézy Gyula Campus bevonásával. Hasonló irányelvek szerint dolgozunk majd, mint a Nagyerdei Campuson, többek között munkacsoportok létrehozásával. Változik a műtéti portfólió is, hiszen a nagy onkológiai műtétek átkerülnek a Nagyerdei Campusra, ez összhangban van azzal az országos törekvéssel, hogy a színvonalas betegellátás érdekében ezeket az operációkat (máj, hasnyálmirigy, gyomor) centralizáljuk. Emellett új szakrendelések kialakítását is tervezzük – ismertette Tóth Dezső egyetemi docens, az integrált Sebészeti Klinika igazgatója.

A Sebészeti Klinika Kenézy Gyula Campusán a szakmai koordinátori feladatokat Kincses Zsolt klinikai főorvos látja el. Az újonnan integrált Neurológiai Klinikát november elsejétől Oláh László professzor vezeti.

– Szeretnénk azt, ha a Kenézy Gyula Campuson dolgozó kollégák is részt vennének a stroke-ellátásban, ami most csak a Nagyerdei Campuson történik. Emellett lehetőséget teremtünk az ott dolgozóknak arra is, hogy nagyobb részt vállaljanak az orvosképzésben és a kutatásban. Jövőbeli célunk emellett a szakrendelések racionalizálása – sorolta Oláh László, az integrált Neurológiai Klinika igazgatója. A professzor munkáját szakmai koordinátorként Piros Pálma klinikai főorvos segíti a Neurológiai Klinika Kenézy Gyula Campusán.

November elsejével jött létre a Betegirányító Központ is. – A központ egy olyan támogató szervezet, amely a betegek szakrendelésre való bejutását segíti. Átveszi az adminisztrációs, szervezési feladatokat, tehermentesítve a rendeléseket, ahol így csak a gyógyító munkára koncentrálhatnak. A Betegirányító Központ egységes elvek, szabályrendszerek és stratégia szerint működik a Klinikai Központban – tájékoztatott Tóth Tibor, a Betegirányító Központ vezetője.