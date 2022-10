A téli- és a nyárigumik cseréje minden évben esedékes, a nyári abroncsokat hazánkban a legtöbben október közepén szokták lecserélni, azonban a jelenlegi jó idő miatt eddig nagyon kevesen döntöttek a gumiváltás mellett – nyilatkozta a Haon érdeklődésére Szökőcs Gyula, egy debreceni autószerviz ügyvezetője. Mint kiemelte, tavaly ilyenkor már nagyon sokan váltottak, most viszont érzékelhető, hogy kivárnak az autótulajdonosok. Elmondta, ennek az lehet a következménye, hogy heteket kell majd várniuk a cserére, ami nagy kockázatot jelent, hiszen egyik napról a másikra megérkezhet a fagy és a csapadék. Muszáj figyelembe venniük, bármennyire is felkészült egy szerviz, egy nap ők is csak 80 cserét tudnak vállalni, hiába lenne igény több százra.

Szökőcs Gyula

Forrás: Napló-archív

Ha esetleg használt abroncsokban gondolkodnak az ügyfelek, akkor mindenképpen vigyázniuk kell arra, hogy hat évnél semmiképpen ne legyenek öregebbek a gumik. Továbbá azok, akik külföldön is megfordulnak autójukkal, ne vásároljanak három évnél idősebb abroncsokat

– hívta a fel a figyelmet.

Horváth László, egy debreceni autósiskola szakoktatója érdeklődésünkre leszögezte, a téli gumiabroncsok felszerelését akkor tanácsolt végrehajtani, amikor a napi középhőmérséklet 7 Celsius-fok alá csökken. – Nagyon fontos elvégezni a cserét, mert a tapadás, a gumiabroncs viselkedése teljesen más, mint a nyári gumié. A téli gumiabroncsok mélyebb barázdája és sűrűbb futómintázata biztosítja a jobb tapadást a havas, nedves, sáros útfelületen. Mindenféleképpen ajánlott az új gumiabroncs felszerelése, mert nem lehet tudni, hogy a használt mennyi idős, és ha a mintázata megfelelő mélységű, akkor is előfordulhat, hogy elöregedett. Amennyiben mégis használt mellett döntünk, meg kell vizsgálni a borda mélységét, valamint az oldalfalán a szövet állapotát, ha azt tapasztaljuk, hogy töredezett, repedezett, nem szabad megvásárolni – emelte ki.

Hűtőfolyadék, fékek állapota

Hangsúlyozta továbbá, télen nagyon fontos különös figyelmet fordítani a hűtőfolyadékra, mert ha a hűtőközeg dermedéspontja nem elég alacsony, a hidegben megfagyó folyadék szétrepesztheti a hűtőt, vagy kilökheti a motorból a fagydugót. Ez tönkreteheti a motort. A hűtőfolyadék fagyáspontja mínusz 30 fok, ha ez nem annyi, akkor le kell cserélni a hűtőfolyadékot. – A téli fagy beköszönte előtt szükséges elvégezni a szélvédőmosó folyadék cseréjét, mert a nem megfelelő folyadék fagyás esetén szétrepeszti a mosó szivattyúját, illetve tartályát. Elengedhetetlen, hogy az ablaktörlő lapát állapotát is ellenőrizzük, azok ne legyenek kopottak, töredezettek, mert így nem biztosítják a megfelelő törlést – hangsúlyozta. Hozzátéve, az akkumulátor elsősorban legyen korróziómentes, ennek érdekében érdemes kontaktspray-vel befújni, esetleg glicerinnel bekenni a sarukat. Az akkumulátor teljesítményét ajánlott szakszervizben beméretni, mert a hidegben a teljesítménye a felére is csökkenhet.

Forrás: Napló-archív

Mint elmondta, a fékek állapotát mindig ellenőrizni kell, ám télen fokozott figyelemmel kell elvégezni a féktárcsa, a fékbetétek és a fékfolyadék szintjének átvizsgálását. – Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az összes lámpabúrát, lámpatestet ellenőrizni kell, mert a foncsor be szokott mattulni és emiatt nem érünk el hatékony fényerőt – ezen polírozással lehet segíteni. Az ajtózárakat, illetve az összes ajtó kédert (ajtótömítő gumi) érdemes fagytűrő olajjal vagy glicerinnel leápolni, így nem történhet olyan, hogy nem tudjuk az ajtót kinyitni – mondta. Megjegyezve, amennyiben a tél beállta előtt a fentieket elvégezzük, bízhatunk benne, hogy biztonságosan tudunk autózni. Természetesen a téli autózásra nem elég a járművünket felkészíteni, arra a volán mögött ülőknek fejben is át kell állniuk.

