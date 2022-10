Az NI Hungary Kft. – Debrecen városával és a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC) szorosan együttműködve – stratégiai fontosságúnak tartja, hogy szakképzett fiatalok helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. Ennek eredményeként az elektronika (és későbbiekben akár a mechatronika) oktatásának fejlesztése érdekében saját telephelyén, valódi vállalati környezetben hozott létre csúcskategóriás tanműhelyt – jelentették be az ünnepélyes átadáson, szerdán.

Forrás: Kiss Annamarie

Az eseményen Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta: nagy figyelmet szentelnek a tehetségekre, akikre szükség is van, hogy együtt építsék tovább a város jövőjét. – Szövetségesnek tekintjük a cégeket, a szakképzési centrumot, és az oktatási intézményeket annak érdekében, hogy ezt a célt közösen érjük el – emelte ki, hozzátéve, a tanműhelyt kialakító vállalat az oktatás területén eddig is vezető szerepet töltött be Debrecen életében. – Végeredményben olyan tanulókat kapunk, akik azonnal a 21. századi tudáshoz alkalmazkodva, egy cég munkakultúráját megismerve tudnak kikerülni az iskolapadból, és egyből el is tudnak helyezkedni – mutatott rá.

Remek lehetőség

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellára kifejtette azt is, hogy Debrecenben szakképzést megvalósítani, felkészíteni kiemelkedő lehetőség. Az NI Hungary Kft. a program egy példamutató cége, mellyel régóta szoros együttműködésben dolgoznak. – Mindig figyeltek arra, hogy legyen szakember-utánpótlás, az oktatók számára megfelelő tudásfejlesztés, az elmúlt húsz évben ráadásul rengeteg eszközt is kaptunk a vállalattól a szakképzés erősítésére – hívta fel a figyelmet.

Forrás: Kiss Annamarie

Hosszu Róbert, az NI Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a – mintegy 100 millió forint saját forrásból készült – tanműhelyben elektronikai-technikus szakról, felvételi útján bekerült 10. évfolyamos diákok a cég által készített tankönyvből, az iparban használatos eszközeikkel tanulhatják a szakmához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket heti 14 órában. Idén szeptembertől a kétéves alapozó képzés után 6-6 diák a DSZC Brassai Sámuel Műszaki Technikumból, valamint a DSZC Beregszászi Pál Technikumból érkezett. Egy évfolyamra 12 diák kerülhet be, akik összesen 3 évet töltenek a cégnél a technikusi vizsgáig.