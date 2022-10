Megkezdődött az új, őszi szezon a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület táncosai számára, múlt hétvégén Dabason a Unity for Passion Dance Festen mérették meg tudásukat a debreceni lányok. Az eredmények magukért beszéltek, többen éremmel a nyakukban térhettek haza.

Az egyesület hétesztendős világbajnoka, Takács Szofi új koreográfiával indult el a versenyen. Takács-Pántya Barbara, a kislány édesanyja, az egyesület vezetője elmondta: Szofinak az újabb szezonra olyan koreográfiát szerettek volna választani, ami méltó lehet a tavaly világbajnoki címet hozó produkció után. – Valamilyen szinten nyomás volt rajtunk, mert a tavalyi Piroska és a farkas elnevezésű produkció után nehéz volt olyan koreográfiát megálmodni, amivel hozza és megugorhatja az újabb kihívásokat Szofi. Verdes Lillával ketten közösen találtuk ki az Elfogva című produkciót – mondta el megkeresésünkre az egyesületi elnök.

Világkupáért repülnek

A kalitkába zárt madár képét filmes élmény ihlette meg, és legelőször múlt szombaton, Dabason láthatta a közönség. A Unity for Passion Dance Festen mind a koreográfia, mind a technika magas pontszámot hozott Szofikának, az első helyet érte el a debreceni kislány. Csütörtökön pedig világkupáért táncolhat majd a hétéves tehetség az olaszországi Rómában. – Nagyon szeretjük a hazai versenyeket, de szeretjük feszegetni a határainkat is. A külföldi megmérettetéseken sokat tanulhatunk, ismeretlen elemeket, technikákat sajátíthatunk el, új ismeretségeket köthetünk. Szofi számos hazai versenyen indult már, sok színpadon teljesített kiválóan, és bízunk benne, hogy a kitartása a nemzetközi sikereket is elhozza – tette hozzá a büszke édesanya.

Jubileumra készülnek

A Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület ebben az évben fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Az elmúlt két évtizedet jubileumi gálaesttel koronázzák meg november 12-én a debreceni Kölcsey Központban. Kevesebb, mint két hét maradt a felkészülésre, így az egyesület vezetőjét arról is megkérdeztük, hogy állnak az előkészületekkel a nagyszabású táncesthez közeledve. – Mivel a versenyszezon elstartolt, ezért játszanunk kell az idővel, hogy a gála szervezése se szenvedjen hátrányt. A jubileumi eseményt a Feeling-családnak szervezzük meg, a családtagokon kívül külső vendégek fogadására nem lesz lehetőségünk. Az egyesület valamennyi tánccsoportja bemutatkozik majd, az egy órás előadásban 12 csoport működik közre, fellépnek a legkisebbek is, és visszatérnek azok a táncosok, akik a megalakulás idején az első koreográfiákat ropták a közönségnek. Lesz sztárvendég, Radics Gigi ad koncertet – sorolta Barbara.

A táncosok a gálát követő napon, november 13-án a cívisvárosban méretik majd magukat.

BBI