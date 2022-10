A virágárusok már a közelgő halottak napjára és mindenszentek ünnepére készülnek. Ha teszünk egy sétát Debrecen belvárosában, akkor láthatjuk, hogy a Csapó utcai virágárusok standjai is megteltek gyönyörű csokrokkal, koszorúkkal és természetesen mécsesekből sincs hiány. A hét első felében még nem számítanak vásárlási dömpingre, de reménykednek benne, hogy a legtöbben napokon belül felkeresik az árusokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan választékból nincs hiány: különféle krizantémok, rózsák, csokrok közül válogathatnak a vásárlók. A krizantémoknak szálanként jellemzően 600-800 forint az ára, míg a rózsáké elérheti az 1500 forintot is. – A közkedvelt vágott virágok mellett egyedi koszorúkat is vásárolhatnak azok, akik a Csapó utcai virágpiacra látogatnak, azonban azt tapasztaljuk, a járókelők leginkább egy-egy szál virágot vesznek – jegyezte meg a Haon érdeklődésére Károlyfiné Lévai Mónika.

Tudatta, csaknem 30 százalékkal drágulhattak a vágott virágok beszerzési ára, ennek ellenére a vevők körében még mindig azok a keresettebbek.

Az egyszerűbb csokrokra van igény

Tóth Cecília, a Kassai úti virágvolt eladója kiemelte: az elmúlt években nagyban megváltoztak a vásárlói szokások. A felkapott termékek üzletében is megtalálhatóak, de úgy látja, ma már az egyszerűbb csokrokra, kompozíciókra van igény. Mint elmondta, a szálas virágok 20 százalékkal emelkedtek, ami néhány száz forintot árkülönbséget jelent a tavalyi évhez képest. – Különféle virágtálakat készítünk, melyek 3-6 ezer forintba kerülnek. A vásárlók sokkal inkább viszik ezeket, mint a nagyobb koszorúkat, sírcsokrokat – tette hozzá. Megjegyezve, a fogyasztók ma már inkább nagyobb üzletekben, bevásárlóközpontokban szerzik be a különböző mécseseket, mivel ott valamennyivel kevesebbe kerülnek.

Lapunk munkatársai kedden délután látogattak el a Debreceni Köztemetőhöz, ahol a virágárusok szintén gőzerővel folyik a csokrok, koszorúk készítése. Varga Attila eladó kiemelte, habár a beszerzési árak emelkedtek, ők a most is a tavalyi árakon kínálják termékeiket. – A prémium minőségű, élethű selyemvirágokért szinte ugyanannyian érdeklődnek, mint az élőkért. Egyrészt azért, mert olcsóbbak, másrészt pedig sokan vidékről érkeznek, és lehet évente mindössze 1-2 alkalommal van lehetőségük kilátogatni a temetőbe – fogalmazott. Hozzátéve, mécseseket leginkább november 1-jén vásárolnak, illetve a koszorúk iránti érdeklődés is csökkent. Nem számít dömpingre halottak napján, tapasztalatai alapján úgy látja, a látogatók előtte bevásárolnak, nem utolsó pillanatra hagyják a virágok, egyéb díszek megvásárlását.

– Minimális drágulással találkozhatnak a vásárlók – emelte ki Rácz Zoltán, aki idén kevesebb vásárlóra számít. Mint kiemelte, selyemvirág kompozíciókkal is várják az érdeklődőket, amik 2-6 ezer forintba kerülnek. Úgy véli, a jelenlegi helyzetben az emberek még inkább megnézik, mire adjanak ki pénzt. Éppen ezért próbálnak a vásárlók fejével gondolkodni, akik minden bizonnyal szép, ám minél olcsóbb árucikkeket kívánnak megvenni. – Az elmúlt években is tapasztaltuk, hogy már sokkal inkább a selyemvirágokat részesítik előnyben, ami bizonyára most sem lesz másképp. Ezek akár egy évig is eltarthatnak, és napjainkban már sokkal mutatósabbak, mint régen – fogalmazott.

