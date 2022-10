A Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesülete tagjainak vezetésével október elején az életmentés folyamatával, annak gyakorlati elemeivel ismerkedtek diákok és tanárok, valamint óvodai dolgozók a település általános iskolájában.

A gyerekek először Elek Józseftől, az egyesület vezetőjétől hallgathattak rövid bevezető, ismertető előadást, társai közben a gyakorlatban prezentálták a hallottakat. Az aulában összegyűlt diáksereg síri csendben, a kisebbek itt-ott szinte tátott szájjal hallgatták és nézték a bemutatót, a nagyobbak pedig szemmel láthatóan átérezték a téma súlyát, valamint egy esetleges „éles helyzet” felelősségét is.

A szakemberek készségesen segítettek a gyerekeknek az életmentési folyamat gyakorlásában

Elek József elmondta, hogy a 2015-ben alakult egyesület tagjai az Országos Mentőszolgálat dolgozói, akik szabadidejükben végzik a karitatív tevékenységüket. Elsődleges céljuk, hogy minél szélesebb körben bővítsék az elsősegélynyújtó és életmentő ismereteket.

Segítség lehet egy applikáció is

Elek József fontosnak tartja, hogy ne csak a felnőtteknek, de a gyermekeknek is legyenek használható ismereteik egy esetleges krízishelyzetben. – Egy eszméletlen ember esetében nagyon fontos a korai felismerés, valamint a szaksegítség megérkezéséig eltelt idő. A felismert, a szakszerűen elkezdett, majd végzett újraélesztés jelentősen csökkentheti az agykárosodás mértékét, de akár életet is menthet. Erre már nagyon sok példával találkoztunk a saját gyakorlatunkban, emiatt is tartjuk nagyon fontosnak a gyerekek tájékoztatását is. Fontos, hogy ne essenek kétségbe, hanem tudják, mit kell tenniük – fogalmazott Elek József.

A negyedikesek is nagyon élvezték, hogy próbára tehették magukat

Az életmentés lépéseinek megismerésén túl kiderült a diákok számára, hogy mobiltelefonra többféle applikáció is letölthető, ami segíthet a sérült adatainak továbbításában, de akár a bajbajutott helyzetének meghatározásában is. Az elméleti és a gyakorlati bemutató után maguk a gyerekek és a felnőttek is kipróbálhatták egy-egy ambubaba segítségével, hogy miként kell használniuk újraélesztéskor a tenyerüket, hogyan fejthetik ki a legnagyobb erőt a mellkas kompresszióban, de megismerkedhettek a defibrillátor működésével és hangjával is.

Balogh Maximilien is gyakorolta az életmentő folyamatot. Érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy nehéz volt számára a mellkas lenyomása, de nem bánta meg, hogy kipróbálta, mert így már biztosan nem esne kétségbe, és tudna segíteni vészhelyzetben.

Kedves Zilahi Enikő