Képzelj el egy világot, ahol törvény szabja meg, mit mondhatsz, hová mehetsz, vagy miről formálhatsz véleményt. Képzeld el, hogy csak azért nem jutsz be a felsőoktatásba, mert apád egy elnyomó, zsarnok rendszer ellen felszólalt, és vérét is adta volna, hogy te már egy olyan világban nőhess fel, ahol nem kell mindennap azon rettegned, mikor visz el a karhatalom „rendvédelmi” szerve, mert úgy tudja, hogy nem értesz mindennel egyet. Hogy a legjobb barátodról kiderül, hogy a legnagyobb ellenséged. Nem posztolhatsz akármit a Facebookon, nem videózgathatsz a storydba mindenről, amerre csak jársz. Sőt, igazából nem is járhatsz mindenhová, mert leeresztették a „vasfüggönyt”. Megvan? Elképzelted? Ugye, hogy ez nem lenne igazságos? Elődeink sem tartották annak, és inkább fegyvert ragadtak. Puskák kereszttüzébe, tankok csövei elé álltak életüket sem sajnálva, hogy a jövő jobb legyen. Hogy neked jobb legyen.

Bekecs Sándor