Két hét alatt birtokba vették a szülészetet a kismamák a Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán – jelentette ki örömmel Krasznai Zoárd, akit a Debrecenben szülő nők ellátásának bővülő lehetőségeiről kérdeztünk a napokban. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója megerősítésképp mutatott egy diagramot, amelyen jól látszik, a Nagyerdei Campus és a Kenézy Gyula Campus szülésszám-arányai már a pandémia előttihez, ami évi 3300, illetve 2200 új élet indulását jelenti. A Kenézy Gyula Campus szülészete a világjárvány kicsúcsosodása idején bezárt, így a Nagyerdei Campuson fogadták a mintegy 5500 várandóst.

Október elején már az időközben összevont Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika keretén belül indult újra a szülészeti ellátás a Kenézy Gyula Campuson, ahol felújított, családbarát klinikai osztályon várják a kismamákat. Itt két egyágyas és egy háromágyas, gimnasztikai labdával, modern CTG készülékekkel felszerelt vajúdó, valamint az újszülött osztályon külön fürdőszobával felszerelt hét egyágyas, nyolc kétágyas és egy háromágyas szoba áll rendelkezésre. A Kenézy Gyula Campuson az egyágyas szobák is térítésmentesen vehetők igénybe.

A biztonság az első szempont

Krasznai Zoárd klinikaigazgatótól megtudtuk, hogy az egészséges, problémamentes várandósság esetén a szülő nő választhat, hogy a klinika melyik szülőszobáján lássa meg a napvilágot a gyermeke.

Amennyiben az anya nem fogalmaz meg a szülés helyére vonatkozó kérést, akkor a területi elv érvényesül. A debrecenieket a Nagyerdei Campuson, a megye más településein élőket pedig a Kenézy Gyula Campuson fogadják. A Klinikaigazgató hangsúlyozta, mindkét campuson ugyanazon klinikai ellátással, ugyanazzal az orvosi szemlélettel, sőt olykor ugyanazokkal az orvosokkal és szakdolgozókkal találkozhatnak az anyák.

Krasznai Zoárd

Forrás: Napló-archív

Az elmúlt két-három évben a szülészeti protokollunkat a nemzetközi szakmai irányelvekhez igazítottuk. Ennek is köszönhető, hogy országos összehasonlításban a vezető intézmények közül a mi klinikánkon a legalacsonyabb a császármetszés frekvenciája ugyanolyan szülészeti biztonság mellett. A bababarát ellátás szintén az egyik alapelvünk. Az újszülöttek végig az édesanyával maradnak, ha csak a kimerült nő nem kér pihenőidőt és bízza néhány órára a szakdolgozók gondjaira a gyermeket

– mondta Krasznai Zoárd. Így folytatta: Magyarországon elsőként klinikánkon vezettük be a magzati pH mérését a köldökzsinórból levett mintából, melyet most már a Kenézy Gyula Campuson is biztosítunk. Ez az adat pontos és objektív képet ad a baba születés utáni állapotáról, és mivel már a köldökzsinór elvágása után történik a vérvétel a köldökzsinór darabból, az újszülött számára nem jár semmilyen megterheléssel. A kóros pH érték a szembeötlő tünetek előtt jelezhet egy esetleges fertőzést, vagy a szülés során kialakuló lepényi funkciózavar fokát. A műszer segítségével pár napos korban egy csepp vérből szintén meg tudjuk határozni a bilirubin szintet, így az újszülöttkori sárgaság fokát pillanatok alatt megítélhetjük. Nem kell nagyobb mennyiségű vért venni a babától, elküldeni a laborba, majd várni az eredményre.

A 36. hét után született, érett újszülötteken a hazabocsátáshoz szükséges összes vizsgálatot el tudjuk végezni a Kenézy Gyula Campuson is.

A Klinikaigazgató hozzátette: a szülőszobában a választott kísérő jelenlétére mindig van lehetőség, ez rendszerint az édesapa , de igény esetén lehet nagymama, barátnő vagy dúla is. Krasznai Zoárd tájékoztatást adott arról is, hogy a korábbi négynapos bennfekvés, az európai trendeket követve, átlagosan két napra csökkent.

HaBe