Mi alapján válasszunk óvodát vagy anyaság mellett hogyan lehet nőnek maradni? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk október 16-án vasárnap 10 órától a Kölcsey Központban harmadik alkalommal megrendezett Babavilág Családi Expón. Nemcsak az újdonsült kismamákat, hanem a várandós édesanyákat is várják a különböző termekben a szakmai előadások, emellett baba-mama kiállítók is segítik a tájékozódást.