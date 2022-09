– Mindig az adott településen érdemes tájékozódni az állatvédelmi kérdésekről, mert országszerte szinte mindenhol más vélemények, problémák vannak, amit helyben a legjobb megismerni, és arról tárgyalni – jelentette ki Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos hétfőn délután Debrecenben, amikor az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület öt tonna adományt vett át az Euro-Pet Export Kft-től a Debreceni Kutyaház Állatotthonban.

Forrás: Kiss Annamarie

– Az országjárás alkalmával le tudunk ülni azokkal a döntéshozókkal, akiknek fontos az állatvédelem, és minden tőlük telhetőt szeretnének megtenni azért, hogy az állatoknak a lehető legjobb soruk legyen – fogalmazott Ovádi Péter. Hozzátette, közös erővel, munkával nagy sikereket érhetünk el. Kiemelte, a civil szervezetek erőn felül teljesítenek az állatvédelem ügyében is, rengeteg köszönhetünk nekik. Számos szükséges tevékenységet folytatnak; a Debreceni Kutyaház Állatotthon ékes példája annak, hogy egy-egy jól szervezett egyesület hogyan tud magas minőségben menhelyi munkát végezni.

Több mint 200 pályázat

Még 2022 májusában jelentette be Ovádi Péter, hogy pályázatot hirdet Magyarország Kormánya az állatvédelemben érintett civil szervezetek számára. Az nem csak a kutyákról és macskákról gondoskodó egyesületeknek szól, hanem haszon- és vadon élő állatokkal foglalkozók is nyújthattak be kérelmet. A kormánybiztos debreceni látogatása alkalmával megjegyezte, a pályázat lezárult, szeptember végén fognak eredményt hirdetni: több mint 200 szervezet adta be igényét, ami elsöprő sikernek számít.

Forrás: Kiss Annamarie

Védelmet nyújtanak az állatoknak

Széles Diána alpolgármester hangsúlyozta, az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesületről köztudott, hogy Debrecenben a legtöbb állat az ő otthonukban van befogadva: jelenleg 180 kutyát és 70 macskát látnak el. – Mérföldkőhöz érkeztünk az állatvédelem ügyében. Önkormányzati szinten már évek óta kapcsolatban vagyunk a civil szervezetekkel, ugyanis gondoskodó városként nagyon fontosnak tartjuk, hogy az állatok érdekeit is figyelembe vegyük – fogalmazott. Kiemelte, mindig nagy öröm azt látni, hogy a kutyaház dolgozói, önkéntesei milyen elkötelezettséggel és hittel végzik a munkájukat.

– Debrecen városa megyei szinten is segíteni fog, támaszt nyújtunk azon településeken, ahol olyan civil szervezetek dolgoznak, akik munkáján látszik, hogy az aranyat ér – mondta, megjegyezve, ha nem lenne kormányzati segítség, akkor nagyon nehéz helyzetben lennénk.