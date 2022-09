A debreceni hospice dolgozói ötödik éve fordítják minden figyelmüket oda, ahonnan mindenki minél távolabb igyekszik kerülni, leginkább lesütött tekintettel. Pedig a halál az élet velejárója, és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Hospice-Palliatív és Terápiás Osztályán ez utóbbira helyeznek hangsúlyt. A megalakulás ötödik évfordulója alkalmából csütörtökön szakmai napot rendeztek a Görögkatolikus Látogatóközpontban.

Pataki Piroska, az Országos Kórházi Főigazgatóság népegészségügyi és prevenció szervezési igazgatója nyitóbeszédében az életvégi ápolásban résztvevőket biztatta, hogy előterjesztési fázisban van az erre fordítható állami keret növelésének terve. Elhangzott, az otthoni- és a hospice-palliatív ellátást végzők nem részesültek béremelésben, az ezzel kapcsolatos támogatások 2017 óta be vannak fagyasztva, és az e területen dolgozók nagy része katás adózó volt. Az elmúlt két évben 15 százalékkal csökkent a fenti ellátási feladatokat teljesítők száma, amely alapvetően is elmarad a WHO által ajánlottól.

Bővítést terveznek

Ma Magyarországon 386 ágy áll a végstádiumú daganatos betegek rendelkezésére, hogy méltó körülmények között, szakszerű ellátásban részesülve kísérjék őket el az utolsó állomásig. A cívisvárosban jelenleg a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán működik hospice osztály húsz ággyal, de mint az az előadásokból kiderült, a jó ügy képviselői évek óta keresik a lehetőségét, hogy egy kellően szeparálható, funkcionálisan megfelelő, 32 ágyas önálló épületben vagy földszinti helyiségben kísérhessék életük utolsó időszakában a betegeket.

Dr. Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke

Forrás: Molnár Péter

– A debreceni osztályon megalakulása óta több mint ezer személyt ápoltak – mondta dr. Szabó Zoltán. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke úgy fogalmazott, az orvosok mindennapjai a gyógyításhoz kötődnek, de elemi kötelességük azokról is gondoskodni, akiknek nem adatik meg ennek lehetősége. Mint mondta, a cél a lehető legmagasabb életminőség és az emberhez méltó lét megőrzése egészen a végső pillanatig. Ennek érdekében szakorvos, 13 szakápoló, szakpszichológus, mentálhigiénés szakember, dietetikusok, gyógytornász, lelkészek, szociális munkás és képzett önkéntesek segítik a testi-lelki terhek elviselésében a betegeket és családtagjaikat.

Forrás: Molnár Péter

Évtizedes előkészítés

Porkoláb Gyöngyi, Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke, egészségügyi menedzser felidézte, 2007-ben beszéltek az ügyben társaivá váló szakemberekkel arról, hogy törekedni fognak az ellátás ezen formájának meghonosítására Debrecenben is. Az osztály valódi megalakulását külföldi utak sora, jó példák megismerése, társadalmi érzékenyítő programok szervezése, financiális tervezés a fenntarthatóság érdekében és tárgyalások előzték meg. Hogy mennyire szükség van a halálos ágy mellett nyújtott kéznek, szakmai segítségnek, arról Porkoláb Gyöngyi mondott beszédes adatokat:

előrejelzések szerint 2050-re minden tizedik európai nyolcvan év fölötti lesz; hazánk listavezető a rákos megbetegedések számát tekintve Európában; évente 70-80 ezer új daganatos beteget fedeznek fel, és ebből körülbelül 30 ezren hunynak el.

Megosztotta tapasztalatait más európai országok gyakorlata kapcsán, illetve elemzését a hazai hospice-helyzetről. Ebből kiderül, hogy a rendszer rendkívül lényeges erőforrása a képzett munkaerő, a humán kapacitás, a gyenge pontja pedig a finanszírozás. A hospice-palliatív ellátásban az összköltségek 75 százalékát finanszírozza az egészségbiztosítás, a többit egyéb forrásból kell előteremteni, például az adók felajánlott egy százalékából, gyűjtésekből. Ezért fontos az alapítvány munkája, a Méltóság Mezeje Program szemléletformáló szerepe. Porkoláb Gyöngyi hangsúlyozta, a hospice nem a halál, hanem, hogy még élünk.

Dr. Juhász Árpád, a Hospice-Palliatív Terápiás Osztály főorvosa

Forrás: Molnár Péter

Középpontban az élet

E mondatát megerősítették dr. Juhász Árpád, az osztály főorvosának vetített képsorai, amikről legkevésbé gondolnánk első olvasatra, hogy a rajta szereplők a végre készülnek. Családi körben eltöltött születésnapi ünneplést, fodrászkodást, asztal körüli beszélgetést és egy dédunokáját húsvétkor meglocsoló idős férfit is láthattunk. A főorvos néhány történettel is közelebb hozta a hallgatóságához az osztálybeli mindennapokat. Elmondta, igyekeznek mindenben segíteni, amiben tudnak. Most terápiás kutyás foglalkozások elindításán ügyködnek. A megpróbáltatásokról is szólt, a legnagyobb problémát a financiális nehézségeken túl a haláltabu és a szociálisan hátrányos helyzetű, azaz magányos betegek ellátása okozza. Nem ritka, hogy a hozzátartozó nem világosítja fel a beteget az állapotáról, és ez a teher az itt dolgozókra hárul. Ilyenkor nagyon messziről indul a feldolgozás, elfogadás lelki folyamata. Jellemzően hatvan és nyolcvan év közötti betegeket ápolnak, de tinédzsereket is kísértek már el a nehéz úton.

Pogácsás Ildikó főnővér

Forrás: Molnár Péter

Pogácsás Ildikó főnővér ismertette az osztály személyi, infrastrukturális körülményeit és a bekerülési feltételeket. Derűs személyisége még egy fundamentuma lehet annak, hogy a debreceni hospice-palliatív ellátásban valóban az élet van a középpontban. Úgy fogalmazott, ez a munka a szakma csúcsa, mert jelenlétükkel, figyelmükkel olykor elviselhetetlen fájdalmat képesek csökkenteni, úgy, hogy tudják, amögött épp nemcsak a fizikai romlás van, hanem a lelki krízis egy mélyebb fázisa. Ehhez pedig a gyógyszer nem elég.

HaBe