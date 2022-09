Kétnapos szakmai tanácskozást tart szeptember 29–30-án a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének szervezésében a Nemzetközi Történész Társaság a Német Lovagrend kutatása érdekében. A debreceni konferencián, amely a Német Lovagrend hadtörténetének, hadművészetének kérdéskörét vizsgálja, nyolc országból csaknem ötven kutató vesz részt.

A Hotel Lyciumban megrendezett történésztalálkozó a 12. század végén alapított Német Lovagrend katonai szerepkörét vizsgálja egészen a 20. századig terjedően. A konferencia előadásai érintik többek között a szentföldi és a baltikumi várak katonai erejének jelentőségével, a helyi lakosság részvételével a lovagrend hadseregében, valamint azzal, hogy miként vettek részt a szervezet tagjai a magyarországi török háborúban, vagy milyen szerepet töltöttek be az I. világháborúban. A debreceni eseményre Bajorországból is sok előadó érkezik, akik a saját kutatási eredményeiket ismertetik és bocsátják vitára, ily módon ismerheti meg ezeket a szélesebb közönség is.

– Kevesen tudják, hogy ez a szervezet a mai napig létezik, Bécsben van a központja. A lovagrend bécsi templomában minden vasárnap magyar misét mondanak – emelte ki Pósán László, a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézetének professzora, aki a konferencia főszervezőjeként arra is kitért, hogy az egyik egyetemen dolgozó kutatócsoport kifejezetten középkori hadtörténettel foglalkozik. – Egy ilyen rendezvény kifejezetten termékeny, hiszen a különböző kutatási eredmények megvitatása újabb és újabb kérdéseket generál, ezzel aktuális kutatási feladatokat és célokat fogalmaz meg. A Debreceni Egyetem a világ más egyetemeihez hasonlóan részese az oktatási versenynek, sok indikátor alapján rangsoroltatik.

Mint megtudtuk, ezek közül az egyik az, hogy milyen nemzetközi kapcsolatai és beágyazottsága van az adott felsőoktatási intézmény tudományos tevékenységének. Amikor egy ilyen nemzetközi konferencián részt vesznek a magyar kutatók, az önmagában is fontos mérföldkő, emiatt komoly rang és elismerés, hogy ezúttal ez Debrecenben valósulhat meg. A tanácskozás új impulzusokkal egyfajta katalizátorként erősíti a nemzetközi kapcsolatokat – hangsúlyozta Pósán László.

Panyiczki-Berényi Viktória