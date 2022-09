– A Református Kollégium szomszédságában 101 szobás, négycsillagos szálloda épül. A Smart Life Hotel építése várhatóan 2023-ban fejeződik be. Szintén négycsillagos lesz az Aquaticum Debrecen Kft. új szállodája. A 151 szobás, wellness-részleggel, konferenciatermekkel és mélygarázzsal rendelkező Hotel Aquaticum Infinity-t a strand és az élményfürdő közötti területen épül meg, a tervek szerint két ütemben. Magán beruházásban épül a Mester Residence Hotel, a háromszintes épületben húsz tágas és otthonos apartmant alakítanak ki. Elsősorban szintén a hosszú távra érkező üzletembereket célozza meg a belvárosi, húsz szobával rendelkező Farkas Residence, de a Debrecen-Józsán épülő, 46 szobás Stay Apartman Hotelt is hasonló vendégkörre alapozva építik – ismertette. Hozzátéve, a Debreceni Egyetem négycsillagos, vagy négycsillag superior kategóriájú oktatóhotel építését tervezi a Nagyerdőn. Az UniGreen Hotel a tervek szerint egyebek mellett étteremmel, főző- és tankonyhával, konferenciateremmel és szekciótermekkel is rendelkezik majd, legfelső szintjére wellness-részeg kerülhet. A patinás Aranybika szállót a Matthias Corvinus Collegium vásárolta meg és újítja fel, az épület tehetséggondozási és oktatási programjaik debreceni központja lesz. A szecessziós épület egy részét a felújítást követően ismét szálláshelyként kívánják működtetni.

Megduplázódott a külföldi turisták száma

Gődény Gábor kérésünkre elmondta, a város turisztikai marketingszervezete, a VisitDebrecen által üzemeltetett Tourinform-iroda látogatói statisztikái szerint a külföldi turisták száma megduplázódott a nyári időszakban a tavalyihoz képest, legalábbis idegenforgalmi információkért kétszer annyi külföldi kereste fel az irodát, mint a tavalyi azonos időszakban. – A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján is az látszik, hogy 2022 első hét hónapjában a külföldi forgalom (132 ezer) visszaépülése is megindult, ebben az időszakban már csak 56 százalékos volt a belföldi vendégéjszakák (165 ezer) részesedése. 2022. január-júliusban Ukrajnából érkeztek a legtöbben a város szálláshelyeire, de túlnyomó többségük a háború miatt. További fontosabb küldőterületek az év első hét hónapjában: Románia, Németország, Izrael, Szlovákia és az Egyesült Királyság – mondta.

– Évek óta tart az a sikeres újrapozícionálása Debrecennek, ami egy programgazdag, kifejezetten a kisgyermekes családok és fiatal párok számára érdekes desztinációba történő élménygazdag városlátogatás ígéretét jelenti. Ennek alapvető elemei az éves programnaptár, ami szerencsére egyre színesebb és gazdagabb, a város könnyű megközelíthetősége, amibe beletartoznak az autópályák és a közvetlen légijáratok, valamint a magas színvonalú idegenforgalmi szolgáltatások, amelyek Debrecenben kifejezetten jó ár-érték arányon érhetőek el. Debrecen turizmusának fenntartható növekedéséhez ezeknek az alkotóelemeknek és az ezt működtetni tudó humánerőforrásnak a biztosítására van szükség, és akkor a város turisztikai teljesítménye továbbra is ezen a felívelő pályán marad – tette hozzá Gődény Gábor.

