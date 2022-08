– Egy fejlődő városnak szállodákra is szüksége van. Debrecen a közelmúltban is több rangos nemzetközi sportesemények volt helyszíne. Ezért is fontos, hogy a város képes legyen megjeleníteni magát, mint olyan vendéglátó, amely a turizmus minden területén képes magas minőségű szolgáltatásokat nyújtani – mondta a tárcavezető.

Hosszú évek után

– Igazi hiánypótló beruházást ünnepelhetünk ma, hiszen utoljára 10-12 éve tartottunk igazán minőségi, komoly léptékű hotelavatót. Időszerű volt, hogy újra jelentős előrelépés legyen a szállodafejlesztésben – fogalmazott Papp László. Debrecen polgármestere hangsúlyozta: a cívisváros egyik nagy kihívása, hogy a területei közötti fejlődést kiegyenlítse. Ezért is fontos, hogy a gazdaság erősítése mellett a turisztikai beruházások terén is új lehetőségek nyíljanak. – A pandémia előtt mintegy 509 ezer volt a vendégéjszakák száma Debrecenben. Az idei év első felében elértük a 300 ezret, így bízhatunk abban, hogy ismét elérjük a 2019-es számokat – emelte ki. Hozzátette még, hogy Debrecen erőssége az eseményturizmus, rengeteg nemzetközi hírű rendezvénye van a városnak, ezek látogatói keresik a minőségi szálláshelyeket.

Forrás: Molnár Péter

– Egy olyan fejlesztés végére értünk, amely Debrecenben a legjelentősebbek közé tartozik, míg a cégcsoportunk tekintetében eddig ez volt a legnagyobb. Egy 155 szobás, négy csillag superior minősítésű szállodát építettünk fel a város szívében – emelte ki Szűcs Gyula, a beruházó Szinorg Universal Zrt. elnök-vezérigazgatója. Felidézte, a tervezést egy tanulmány is megelőzte, amely feltárta azt, hogy Debrecenben jelentős szállodai férőhelyhiány van. A kivitelezési munkálatokat 2020 novemberében kezdték meg. Szakértőként pedig az Accor szállodamenedzsmentet bízták meg.

Mintegy 32 milliárd forint támogatás a megyében

Két évvel ezelőtt hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy-programjában, hogy pályázati támogatást nyújt 100 szoba feletti szállodák létesítésére. Horváth Péter, az ügynökség vezérigazgatója beszédében kiemelte: a Bajcsy Invest Kft elsőként építette meg 155 szobás szállodáját.

Forrás: Molnár Péter

– A turizmus a magyar gazdaság húzóágazata, amely tavaly 7 és fél százalékkal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Idén azt látjuk, hogy ez a szám meghaladja a 10 százalékot. Várhatóan 37 millió vendégéjszaka lesz ez évben amely 8 millióval haladja meg a tavalyit – osztotta meg az adatokat a szakember, hozzátéve: ehhez a növekedéshez már biztosan hozzátesz a debreceni szálloda is, amely már most is telt házzal üzemel és vendégkörének fele külföldi állampolgár. – Debrecen és környéke a negyedik leglátogatottabb térség az országban. Hajdú-Bihar megye 1140 projekt esetében több mint 32 milliárd forintnyi turisztikai támogatást nyert el, míg Debrecen közel 150 fejlesztése több mint 15 milliárd forintot – tette hozzá.

Sabina Bartyzel, az Accor kelet-európai régióvezetője köszöntőjében elmondta: vállalatukhoz világszerte mintegy 5300 szálloda tartozik és több mint 110 országban vannak jelen. Magyarországon a debreceni Mercure a 24. a sorban.

BS