A happy end nem maradt el

Közben zsoldos sereg érkezett, ők a törökökön ütöttek rajta. A jelenet egyébként nem lehetett idegen egykoron, hiszen Hajdúnánás is olyan területen feküdt, ahol időnként a császáriak, időnként a Bocskai-féle seregek jelentek meg, s megesett az is, hogy a török portyázott e vidéken. Ezek a csapatok tehát egymással bármilyen módon összeütközésbe kerülhettek, s nagy ritkán, ha a helyzet úgy kívánta, akár össze is fogtak.

Hajdúnánáson ezúttal a zsoldosok kiűzték a törököket, és maguk foglalták el a falut. A jelenetek sora azonban még itt sem ért véget: hajdú felderítők érkeztek, akik őröket állítottak a falu határában, s kiderítették, hogy mi történt e helyszínen. Később megrohamozták a zsoldosokat, és végül kiszabadították az elfogott várfundálókat.

BBI