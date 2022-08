Habár a sajtóban a vegyes vagy a fatüzelésű kazánok felvásárlásáról írnak, a Haon által megkérdezett kereskedők nem tapasztaltak a korábbihoz képest kimagasló fellendülést a keresletben. Szerintük nem jellemző, hogy tömegesen cserélné le a lakosság az egyébként meglehetősen költséges berendezéseket. A tüzelőanyagok piaca azonban dübörög. Sokan, akik szilárd- vagy vegyes tüzelésű kazánnal rendelkeznek, már idejében elkezdték betárazni a tűzifát. Kereskedőt kérdeztünk, mi a tapasztalata a felvásárlásokkal kapcsolatban.

Kiss Ernő, a debreceni Kiss Tüzép tulajdonosa úgy látja, az, aki előrelátó és fával fűt, már április végén elkezdte raktározni a télire való tüzelőt. Szerinte a kereslettel nincs is probléma. A gond a beszerzési oldalon keresendő.

Az akác és a tölgy a legkeresettebb. Az a probléma, hogy a készleten lévő tölgyet mindet eladtuk, jelenleg rendelni sem lehet. Az újabb állományt ezután fogják kivágni. Azonban annak még nagyon magas a nedvességtartalma. Beérkezés után – amennyiben a vevő kéri – konyhakészre fel kell aprítanunk, és a telephelyen ki kell szárítani

– mondta.

A kereskedő portálunknak kifejtette, a Natura 2000 hálózat részét képező erdőket augusztus 20-a után kezdik kitermelni. Elsőként minden esetben a szociális tűzifának szánt mennyiséget kell teljesíteni, eladásra csak ezután juthat a fából a kereskedőkhöz.

Amellett, hogy a tüzépek nem tudják, mennyi fára számíthatnak, a beszerzési ár is kérdéses, ugyanis hetente változó árakkal szembesülnek.

Ezt a fakereskedők kénytelenek beépíteni az eladási árba. Azonban a beszerzési ár csak az egyik felhajtóereje a drágulásnak. Kiss Ernő szerint a szállítási költség és a megnövekedett üzemanyagárak mellett a dolgozói bérek növekedését is be kell ékelniük a fogyasztói árba. A vállalkozó elmondta, 110 kilométerről szállíttatja a kitermelt fát, a szállításért köbméterenként akár 7000 forintot is ki kell fizetnie. Ennek köszönhető, hogy a tavalyi 5200-ról 6800 forintra emelkedett mázsája a fa eladási árának.

A tüzépnek jelenleg 2600 mázsa fára van lakossági előjegyzése. A kereskedő úgy látja, amennyiben nem történik drasztikus változás, mindössze szeptemberre teljesíthetőek a függőben lévő rendelések. A fa pontos fajtáját nem lehet előre megmondani, mindössze azt tudják garantálni, hogy jó fűtőértékű keményfát szállítanak. Kiss Ernő szerint fűtésre az akác, a tölgy, a bükk, a cser és a gyertyán is tökéletes. A nyárfa és a fenyő ugyan könnyebben beszerezhető, azonban annak a hőértéke csekély. Ennek ellenére úgy véli, ha nem lesz más, azzal is tüzelni kell.

Vásárlás előtt tájékozódjunk!

Mindenesetre érdemes ellenőrzött, hivatalos helyről beszerezni a tűzifánkat. A Nyírerdő Zrt. nemrég kiadott közleménye szerint a háborús energiaárak és az európai energiaellátási problémák Magyarországra is kihatnak, ezért megnövekedhetnek a visszaélések a tűzifabeszerzéssel kapcsolatban. A cég szerint a csalások ellen a leghatásosabb ellenszer, ha a vásárlók a tűzifavásárlás előtt tájékozódnak, és ismerik az intő jeleket.

Arra kérik a lakosságot, hogy csak ismert, telephellyel rendelkező kereskedőtől és erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít. Aki hirdetés alapján vásárol, ellenőrizze, szerepel-e benne az EUTR-azonosító. Hozzáteszik, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is folyamatosan küzd az illegális értékesítés ellen. A hivatal ellenőrei mindössze négy év alatt 240 kamionnyi jogellenesen forgalmazott fát foglaltak le, valamint rendszeresen töröltetik az illegális hirdetéseket.

A Nébih tematikus honlapján lekérdezhető a kereskedő EUTR-azonosítója, valamint a hivatal feketelistát is vezet az illegális kereskedőkről.

