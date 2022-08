Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából több éve köszönti a városvezetés – az Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadó szervezésében – a gyermekeiket anyatejjel tápláló édesanyákat. Így volt ez idén is augusztus első péntekjén a művelődési központban, a korábban Baba-Mama Napként aposztrofált egészségnap keretében.

Maczik Erika polgármester maga is gyakorló, háromgyermekes szülőként köszöntötte a szép számban összegyűlt babákat és mamákat. A ház előtti téren évek óta születésfaként prosperáló fa ágaira most is kikerült az a 87 kék, illetve rózsaszín színű kis szalag, amelyeket a 2021-ben Nádudvarra született gyermekek nevei díszítettek. Idén körülbelül egyformán alakult a nemek aránya. Ugyanitt oklevéllel jutalmazták a szoptató édesanyákat. A délelőtt a továbbiakban is izgalmasan telt a résztvevők számára: Kiss Ildikó babajógát vezetett, míg Varga István, a Nyers Séf pedig finom és egyben egészséges ételeket kínált, amit a helyi egészségbolt teáival kísérhettek babák, mamák, papák.

Marján László