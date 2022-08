– Tudtuk, hogy a tó halállománya igen gazdag, és bíztunk benne, hogy a régi törzsállomány néhány lakójához is szerencsénk lesz. A mélyebb vizet választottuk, s akkor még nem tudtuk, de nagyon jól döntöttünk – kezdte beszámolóját Lovas Lajos. – Amikor feltérképeztük az állások előtti vízterületeket, örömmel nyugtáztuk, hogy a tomboló hőség és aszály ellenére nincs gond a vízmélységgel. Az első napokat magas légnyomás és erős szél jellemezte. A szeles idő minden tavon jobb kapásszámot produkál, ezt itt is észrevettük. Az első behúzásnál már dupla 24 mm-es bojlikat fűztünk fel a hajszálelőkére, és ki is tartottunk ezzel a módszerrel a horgászatunk végéig. Ízekben végigpróbáltuk az attraktívabb bojlikat, amelyek szépen hozták a halakat. Etetéshez szintén csak bojlikat használtunk, magot egyáltalán nem. Már az első napokban látszott, hogy működnek a helyek, jöttek szépen a kapások a csapatoknál. Működött a nádfal előtti sekélyebb rész is, amely kagylós, akadós területnek számít, a halak kedvenc helye – avatta be portálunkat a horgász.

Mint megtudtuk, eleinte szépen nőtt a darabszám, több 10-15 kg feletti pontyot szákolhattak a résztvevők. Aztán a találkozó félidejében elmaradoztak a kapások, ezért Lovas Lajos és barátja még mélyebb területekre helyezte a szerelékeket.

– Egyre kevesebb hal került a horogra, de a kifogott pontyok átlagsúlya nőtt, 16 kg fölé is sikerült menni. Aztán a legnagyobb melegben jött egy őrült, húzós kapás, s miután megemeltem a botot, csak pislogtam. A horog végén elemi erővel kezdte húzni ellenfelem a damilt. Orsózott rendületlenül, megállítani nem tudtam. Ekkor kértem meg csapattársamat, hogy csónakkal iramodjunk utána, mely nem volt egyszerű, de már láttuk a fényt az alagút végén. A hal fáradni látszott, mintegy 30 perc után megmutatta nagy, világos testét, így tudtuk meg, hogy egy hatalmas busával van dolgunk – mesélte büszkén.

Lovas Lajosék húsz kilón felülinek saccolták a halat, és nem tévedtek nagyot: a mérleg kicsivel 30 kg alatt állt meg. Ami viszont ezután következett, arra egyikük sem gondolt. – Ismét egy lassú, de erőteljes kapásra lettünk figyelmesek. A ráemelést követően már éreztem, hogy nagy hal lesz. Szépen hagyta magát vontatni, mintha tudta volna, hogy csak egy kis ideig lesz a bölcsőben. A partközelben viszont ellenállásba lendült, letört a mélybe a nagy súlyával. Amikor sikerült a vízfelszínre hozni, akkor szembesültem vele, hogy egy óriási tőpontyról van szó. Nagy öröm volt, amikor megállapítottuk, hogy ismét egy nem akármilyen súlyú őslakossal van dolgunk – fűzte hozzá.

A brutális erejű ponty tiszta súlyát mérlegeléskor 27.50 kg-ban állapították meg, ez pedig tórekordot jelentett. Lovas Lajosék aztán hazaindulás előtt figyelmesek lettek a szomszéd álláson jelzett kapásra. Már éppen el akartak köszönni, de ezt az akciót még megvárták. – A versenytársak sokáig bent voltak a vizen, és csónakból fárasztottak ki több mint fél óra alatt egy gyönyörű, 27 kg-os harcsát – osztotta meg portálunkkal.

A versenyző csapatok figyelemre méltóan teljesítettek, összsúlyban és darabszámban állásonként 250-300 kg pontyot fogtak 12-13 kg-os átlagsúllyal.