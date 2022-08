A Debreceni Virágkarnevál ideje alatt, augusztus 15. és 21. között olyan helyszínek is virágba borulnak, melyeken a hétköznapokban nincs se zöld, se virág. Ennek a színes, vibráló hétnek része a Virágos város nevet viselő projekt, melynek célja, hogy díszítést kapjanak a közterek, a szobrok és a villamosok, továbbá a villamosmegállókban is zöld lugasok valósuljanak meg városszerte – adta hírül a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

A Kálvin tér egyik villamosmegállóját a Vitesco Technology fogadta örökbe. – A jövő fenntartható mobilitásán dolgozunk, így a fő fókuszpontunkban is a fenntarthatóság áll. Nagyon örültünk annak a kezdeményezésnek, hogy a Debreceni Virágkarnevál olyan megjelenési lehetőségét is biztosít, amely által cserepes virágok kerülnek a megállókba, és azért is választottuk ezt az attrakciót, mert bízunk abban, hogy ezek a növények a későbbiekben is zöld elemeivé válnak a mindennapok ezen helyszíneinek. A debreceni gyárunknak kiemelten fontos, hogy a város vérkeringésének aktív tagja legyen, és lassan hagyománnyá válik az, hogy ennek a virágba borult ünnepnek is a részese. A virágos megállót igyekeztünk a márka színeihez igazítani, ezért a sárga, a magenta és a fehér színek dominálnak – nyilatkozta Buka Glória, a Vitesco Technologies Hungary Kft. Communication and Employer Branding Coordinator munkatársa.

Az Aquaticum megállóját az Alföldi Nyomda virágozza fel. – Azért tartjuk fontosnak a Debreceni Virágkarnevál és a Virágos Város projekt támogatását, mert az Alföldi Nyomda több mint négy és fél évszázados fennállásával már éppúgy elválaszthatatlan Debrecen városától, ahogyan ez az esemény. Szívügyünknek érezzük mindazt, ami városunkkal és városunkban történik, kiemelten fontosnak tartjuk a környezet védelmét, melyet e virágok is szimbolizálnak – mondta Remete Kornél Kereskedelmi igazgató.

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

A „piperkőcebb” köztéri szobrok is csatlakoznak a Virágos városhoz: így például az Egyetem téri szökőkút bronzból készült ülő hölgyei és férfiúi, továbbá a belvárosban található szobrok magukra öltik karneváli díszeiket ezeken a napokon.

A Ködszínháznál a pimaszul fiatal művész, Gwizdala Dáriusz klasszikus szépségideálokat kiforgató, formabontó alkotása, abszurd, ironikus és drámai virágkompozíciója nyújt lebilincselő élményt csodálói számára. Érdemes az alkotás mellett kihelyezett szöveggel együtt értelmezni a látottakat – ajánlja figyelmünkbe a Főnix Rendezvényszervező.