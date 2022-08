Eddig is közkedvelt volt, de csavartak még egyet az idei falunapon a nyírmártonfalvaiak. Szombat délelőttre ezúttal nemcsak a településen élőket, hanem egészen a Duna mellől is vendégeket hívtak megújult találkozójukra. A Nyírmártonfalvai Falunap és I. Halas-vadas Gasztrofesztivál már a Napló kora délutáni ottjártakor is dicsőséges arcát mutatta, a kóstolótálakból kárászfalatkákat kínáltak, koktélparadicsom került a süllőropogósra, az igazi attrakció azonban a fakanalaikkal a hőség ellen hősiesen kitartó szakácsok sátrainál készült. Vargányagombás dámszarvaspörkölt, bajai halászlé, tiszai nyurgaponty: mennyei illatú étkek rotyogtak a hatalmas üstökben.

Forrás: Czinege Melinda

Az elkészült fogások legjobbikának kiválasztására három mesterszakácsot kért fel a község vezetősége. Bedekovics László jegyző az eredményhirdetés előtti sürgés-forgás közepette lapunknak elmondta, a vadhúsok és ezzel az egészségesebb táplálkozás népszerűsítése mellett a gasztrofesztivállal az is céljuk, hogy a település lakói önfeledten mulathassanak együtt.

Forrás: Czinege Melinda

Idén először hirdették meg a halas és vadételek fesztiválját, melyre tiszai és dunai halak, őz- és dámhús, sőt, őzmáj elkészítésére is szép számmal jelentkeztek profi és amatőr szakácsok egyaránt. Tószegről is jöttek, hogy tüzet gyújtsanak a bogrács alatt a Gúthi-erdő szívében, a dámok hazájában, a jegyző szerint azonban így is kevés vadhús fogy a környéken – elsősorban az ára miatt.

Sok helybélinek ez az egyetlen szórakozása, így igyekszünk mindent megtenni, hogy az utcabállal záródó, egész napos mulatságon a közösség együtt ünnepelhessen.

A nagy meleg ellenére már dél körül szép számmal érkeztek a község főutcájába a vadas finomságokra és a találkozás örömére kiéhezett nyírmártonfalvaiak.

SZD