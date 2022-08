Az önkormányzat a Gazdaságélénkítő programban elnyert támogatásból alakította ki az üzemet saját területén, a több mint 200 millió forintos támogatásból létrehozták a gyeptelepet, valamint eszközöket vásároltak és raktárcsarnoknak alkalmas épületet újítottak fel. Az előregyártott gyepszőnyegek iránti egyre növekvő kereslet igazolja azt, hogy jó fába vágták a fejszéjüket két évvel ezelőtt. Hutóczki Péter polgármester úgy fogalmazott szerdán, az üzem átadóján, hogy ünnep számukra ez a nap. Fülöp ugyanis azon települések egyike lehetett, akinek a kormány – a Belügyminisztériumon keresztül – tálcán kínált fel lehetőséget. Kitétel volt, hogy munkahelyet teremtsenek egy olyan beruházással, amely a későbbiekben bevételt is termel. Hosszas ötletelés után született meg a gyepszőnyeg-előállító üzem ötlete. A projekt 2020-ban indult, nem volt könnyű az út a szerdai átadásig, a polgármester úgy fogalmazott: Fülöpön többszörösen meg kell dolgozni a megélhetőségért. Többlettámogatásra is volt szükségük, a 27 millió forintos plusz forrással végül 227 millió forintból készült ez az üzem. Hutóczki Péter szerint a fülöpi gyep kenyeret fog teremni, s nemcsak annak a 3 embernek, akik ott dolgoznak, hanem az egész településnek.

Hutóczki Péter

Forrás: Kiss Annamarie

A Belügyminisztérium képviseletében Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vett részt az átadón. Felidézte, a kormány 2019-ben döntött a Gazdaságélénkítő program elindításáról. A program hatékonyan hozzájárulhat a gazdasági mutatók alapján elmaradott települések hátrányainak csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez és a vidék lakosságmegtartó képességének a növeléséhez. – Magyarország 3178 településéből 445 települést választottunk ki, melyek potenciálisan alkalmasak lehetnek ezeknek a beruházásoknak a megvalósítására – tudatta. Azt is megosztotta, az első három ütemben 150 településből 93 kapott támogatást. 18 milliárd forintot fordítottak a programokra, melyek 351 új piaci munkahely létrehozását célozták meg. A Start-munkaprogramban pedig 23 települési önkormányzatnak a projektjét támogatták 3,4 milliárd forinttal.

Kitért arra is, Hajdú-Bihar megyében a Gazdaságélénkítő program első ütemében Álmosd, Báránd, Fülöp, Körösszegapáti és Monostorpályi, a második ütemben Bakonszeg, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Csökmő, Földes, Furta, Kismarja, Magyarhomorog, Sárrétudvari és Tetétlen, harmadik ütemben pedig Bihartorda, Esztár, Gáborján, Görbeháza, Téglás, Tépe, Újszentmargita és Vámospércs településeket jelölte ki a kormány.

Réthy Pál hangsúlyozta, a fülöpi beruházást mi sem indokolja jobban, hogy a gyepszőnyegre szükség van – nem csak a futballpályákon –, viszont a termék elérhetősége Magyarországon igen korlátozott.

Réthy Pál

Forrás: Kiss Annamarie



A helyettes államtitkár a közfoglalkoztatás helyzetére is kitért. Felidézte, a 2011 óta fennálló programban Fülöpre egymilliárd forint érkezett, az elmúlt 10 évben 1198 fő fordult meg a programban. – A megyei tendenciához hasonlóan mind a járás és mind a település foglalkoztatási helyzete javult, hiszen 2013-ban a megyében 44 ezer 398 álláskereső volt, 2022 júliusában 18 ezer 172. A településen 2013-ban 181, míg 2022-ben 82 álláskereső volt – mutatott rá. Réthy Pál úgy fogalmazott, a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében még sok dolguk van.

Tasó László

Forrás: Kiss Annamarie

Tasó László, a térség országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, mindenki érdekelt abban, hogy ez a program sikeres legyen. Mint mondta, ráfér erre a térségre a siker. – Nem vagyunk a legjobb helyen, bár a legszebb és a legjobb mégiscsak itt nekünk. Ha boldogulni akarunk, akkor sokat kell tenni a magunk erejéből is hozzá, és ha kapunk célzott támogatást, az mindig jólesik – hangsúlyozta. Tasó László kitért arra is, jelentősen javultak a foglalkoztatás mutatói, viszont ehhez hozzátartozik az is, hogy a munkavállalók közel 80 százaléka nem a lakóhelyén tud elhelyezkedni. A gazdaság Debrecenben koncentrálódik, a legtöbb településnek esélye sincs arra, hogy nagyobb beruházások érkezzenek, ezért fontosak az ilyen típusú támogatások. Arról is beszélt, hogy a Nyíradonyi Járás a 178 járásból a 143. helyen van a gazdasági tőkevonzó képesség szempontjából. Rámutatott, önmagához képest nagyon sokat fejlődött a járás, de a nyugati országrészhez képest még mindig hátrányban van. – Lehetőségeihez mérten mindent elkövet a kormány, hogy ezt próbálja csökkenteni, de nagyon nehéz, hiszen a többiek is fejlődni akarnak. A távolságot legyőzni lehet, hogy nem tudjuk, de önmagunkhoz képest, amit haladtunk, az imponáló – szögezte le. Hangsúlyozta, egy átfogó programra van szükség.

Pajna Zoltán

Forrás: Kiss Annamarie

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a beruházás kapcsán úgy fogalmazott, sok ember munkája van ebben a beruházásban. Ő is kitért a közfoglakoztatási programra, mely egy új gondolkodásmódra sarkallta a polgármestereket, kvázi cégvezetőként kellett gondolkodniuk. S most, hogy egyre kevesebben vannak a programban, egy fenntartható és eredményes vállalkozást kell indítaniuk a településvezetőknek. Így tett Fülöp is a gyepszőnyegüzem létrehozásával. Mint mondta, a vidék fejlesztése csak a megyei önkormányzatok, a településvezetők bevonásával lesz sikeres, hiszen ők ismerik a lehetőségeket és a szükségleteket. Vallja, amikor a családtámogatásokról beszélünk, akkor nemcsak a lakhatást kell támogatnunk, hanem jövőképet kell adni az itt lakóknak.

Kiss Dóra