Dinu Iancu-Sălăjanu, a romániai Szilágy Megyei Tanács elnöke, valamint Szilágyi Róbert István alelnök augusztus 25-én ismét a megyeházára látogatott, ahol Pajna Zoltán elnök, Tasi Sándor és Bulcsu László alelnökök mellett jelen volt Dr. Skultéti Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára is.

A találkozó legfőbb célja: a két megye kapcsolatainak erősítése, egy közös vállalkozói találkozó előkészítése, az iparkamarák összekapcsolása.

Az egyeztetésen a felek egyetértettek abban, hogy a két iparkamara egyik legfontosabb jövőbeni feladata a két megyében működő, egymással kompatibilis vállalkozások összekapcsolása lehet. Elhangzott egyebek mellett az is, hogy Romániában az iparkamara és az oktatás között nincs olyan mértékű összefonódás, mint Magyarországon, de a most készülő tanügyi reform már a szakoktatásra is nagy hangsúlyt fektet majd, és előtérbe helyezi a gazdasági szereplők oktatásba történő bevonását – írja a hbmo.hu.

A delegáció a tanácskozást követően Derecskére, a helyi gyümölcsfeldolgozóba is ellátogatott, majd Hajdúszoboszlón, a Bocskai Múzeumban a Fejedelmi Kincstárt is megtekintették, valamint a fürdő működésébe is bepillantást nyerhettek.