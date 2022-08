A menetből végrehajtott támadás kudarcot vallott ugyan, de a viszont a felvonuló túlerő felülkerekedett a Nagysándor József vezette hadtesten, ezredesei ennek hatására kezdtek rugalmasan elszakadni az akkor már kíméletlen rohamot produkáló orosz erőktől. – Mielőtt kudarcról beszélnénk, eszünkbe kell, hogy jusson, mi is volt a feladata a tábornoknak – hívta fel a figyelmet Vanal Zsolt, majd emlékeztetett a cél az volt, hogy a Görgey által vezetett feldunai hadsereg két másik hadteste bántatlanul vonulhatott fel a gyülekezési helyre. – Civilként és katonaként is kötelességünk megemlékezni azokról, akik – akár többszörös túlerővel szemben is – minden elvárhatón túl teljesítettek – fogalmazott végül.

A közös főhajtás után a megemlékezők koszorúkat helyeztek el.

A Hősök temetőjében 112 magyar honvéd és 634 orosz katona nyugvóhelye őrzi az 1849. augusztus 2. emlékét.

SZD