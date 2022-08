Kalandozó cívisek, Vagány vegánok: nem mindenki érte be egyszerű névtáblával, sokan egyből csapatnévvel vettek részt a káposztafőző versenyen, melynek szabályzata a látottak alapján eléggé engedékenyen alakult: töltött paprika, szarvaspörkölt és paprikás krumpli is készült az egymás után sorakozó bográcsokban. Igaz, délutáni érkezésünk is korainak bizonyult a látottak alapján, a perzselő meleg elől a mulatság részvevői a rendezvénysátorban kerestek menedéket, a csilivel ellentétben ugyanis az időjárástól egyáltalán nem remélhettük, hogy csípősre forduljon.

A színpadon szünet nélkül váltották egymást a néptánccsoportok, majd kihirdették a Legszebb konyhakert program helyi győzteseit. Őket mulatós műsor, majd a híres-hírhedté vált csilievő megmérettetés követte.

Külföldön is csípik

A Kabai Meteorit Chilievő Verseny a helyi termelő, Diczkó László kezdeményezése volt, a Chilievő Európa-bajnokság lehetősége a külföldi versenyzőket is Kabára vonzotta. Több országból érkeztek versenyzők, angol, olasz, cseh és lengyel jelentkezők is akadtak. A testvértelepülésekről, Élesdről és a lengyel Dzierzkowicéből érkező delegációknak külön programokkal készült a város vezetősége.

A Káposztás bál idén is inkább édes, mint savanyú: a debreceni Orion Dance Banddel hajnalig szórakozhat a kabai sokaság.

SZD