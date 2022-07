A Fő utca és a Dobó utca kereszteződésében, a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épülete előtt lévő gyalogátkelőhelynél az elmúlt évben halálos közlekedési baleset történt. – Gyermekeink testi épségének megóvása legfontosabb feladatunk, ezért egy automata gyalogátkelő-figyelmeztető rendszer, úgynevezett okoszebra telepítését valósítjuk meg a forgalmas útszakaszon – tudtuk meg Maczik Erika polgármestertől a június 30-ai képviselő-testületi ülést követően. – A felmerülő költségek ugyan meghaladják a hatmillió forintot, de gyermekeink, embertársaink élete pénzben nem kifejezhető – fűzte hozzá a testületi döntéshez a városvezető.

A nyári szünet előtti utolsó tanácskozásukon a városanyák, városatyák arról is döntöttek, hogy az eltelt egy év kedvező tapasztalatait is figyelembe véve legalább október 31-éig az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) látja el a nádudvari orvosi ügyeletet. Az OMSZ első 11 ügyeleti hónapjában összesen 73 fő került ellátásra, 76 százalékban ambulánsan, de minden negyedik beteghez házhoz kellett menni. 169 esetben szükség volt gyógyintézeti beutalásra is. A hét napjai közül a legforgalmasabbnak ebben a majd’ egy évben a szombat bizonyult átlag 4 fővel.

A 18 napirenden lévő téma között határoztak a két éve változatlan, de az emelkedő nyersanyagárak miatt szükséges étkezési díjemelésről is az önkormányzati intézmények konyhái esetében. A ciklusprogram félidei értékelésével is számot vetett a képviselő-testület az eddig elvégzett munkával: a Covid-járvány ellenére jól halad a célok megvalósítása.

A település sport- és kulturális életére is figyelmet fordít a városvezetés. Ezen ülésen – kérelmeikre – a TAO-támogatást és a saját erőt kiegészítve 3,25 millió forintot biztosított az önkormányzat a a Nádudvari Sportegyesületnek, hogy a sportpályán automatizált öntözőrendszert alakíthassanak ki. Emellett a város százezer forinttal támogatja a hagyományteremtő I. Vándorinas tábort.

