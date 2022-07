Magyarország Kormányának egyértelmű célja, hogy a vidék fejlődjön, a cél elérését pedig egyebek mellett a 2018-ban meghirdetett Magyar falu program segíti. A vidéki kistelepülések évek óta forráshoz jutnak sok más mellett temetőfejlesztéshez, út- és járdaépítéshez, ingatlankorszerűsítéshez vagy épp különféle eszközbeszerzésekhez. A megyei kistelepülések előszeretettel élnek ezzel a kedvező lehetőséggel, és minden évben benyújtják pályázataikat az előrelépéshez.

Ekképpen tesz Pocsaj település is: most is több, a Magyar falu programban elnyert forrást használhatnak fel a község fejlesztéséhez. A település képén már most nyomot hagytak a korszerűsítések, de a jövőben megvalósulók is nagyban hozzájárulnak majd a komfortosabb, magasabb életszínvonalhoz. Az önkormányzat jelenleg 29, a Magyar falu programban érintett pályázatot kezel.

A napokban átadhatták a legújabb kerékpárutat a településen, ez a fejlesztés több mint tízmillió forintból valósult meg. Egy már meglévő útszakaszt bővítettek ki, így annak két oldalán mára biztonságosan közlekedhetnek a két keréken járók.

Új járdák, utak épülnek

Jelenleg is zajlik a Kossuth utca járdafelújítása, melyhez ötmillió forintot nyert az önkormányzat a Magyar falu programban tavaly. Szőllősi Roland polgármester lapunknak elmondta, hogy a település idén is nyert egy újabb pályázatot, s annak segítségével immár tízmillió forint felhasználásával újíthatják fel az Árpád utcán a járdát mintegy két kilométer hosszúságban. Hozzátette: az önkormányzat minden évben legalább egy járdaszakaszt felújít.

A járdafelújítás mellett az útépítés, útjavítás is örök téma Hajdú-Bihar településein. A lakosság szinte mindenütt elvárja: minőségi, biztonságos út húzzon végig a házak előtt. Azok pedig, akik már évek óta aszfaltozott szakaszon indulhatnak útnak otthonról, nem sok jó szóval illetik, ha a „köves­úton” kátyú nehezíti a közlekedést. Az önkormányzatok igyekeznek is megyeszerte az elérhető forrásokért pályázni, sok esetben sikerrel. Pocsajon most két szakasz kerül terítékre.

Összesen 26 millió forint támogatási forrásnak köszönhetően felújítják a Diófa utca egészét, részben pedig az Attila utcát.

A projektek megvalósításában szintén a Magyar falu programban elnyert összeg segíti az önkormányzat munkáját. A polgármester elmondta, hogy jelenleg a beszerzés zajlik, az ősz folyamán minden remény szerint elkezdik majd a munkát, sőt a tervek szerint nem is kell majd sokáig kellemetlenkedni a közlekedésben, hiszen a beruházás kivitelezését még az ősz folyamán be is fejeznék.

Ősszel már aszfaltos lehet a Diófa utca is | Forrás: Kiss Annamarie

Az Árpád utca sem marad érintetlenül: ott hamarosan elindul az árokfelújítás, 3,3 kilométer hosszúságú szakaszt érintve. Összesen 200 millió forintból végzik el ezt a beruházást.

Szőllősi Roland arról is beszélt, hogy a belterületi szakaszok mellett külterületen is várható lényeges változás a jövőben. Mint mondta, a Vidékfejlesztési programban elnyert támogatásából, összesen 300 millió forintból aszfaltozott utat építenek a település határában, a Hosszúpályi felőli területen. Ez a jól járható, új mezőgazdasági út nemcsak a munkagépeknek jelenthet majd előnyt. A polgármester emlékeztetett: ennek a területnek mostanra ipari célú kihasználása is akad, a jövőben itt sokaknak munkát adó házelemüzem működhet majd.

Így tehát ez az útfejlesztés több legyet üt egy csapásra: a mezőgazdaságban dolgozók mellett az üzem jövőbeli munkatársainak is biztonságos, gyors közlekedést biztosít majd.

Modernebb fogászat

A görögkatolikus egyházzal összefogva tavaly nyert az önkormányzat ötmillió forintot, ebből területrendezést végeztek el, új kerítést állítanak fel, illetve térkövet raknak le. Ebben az évben további hatmillió forintért pályáztak a Magyar falu programban sikeresen, a pénzből fűnyírótraktort vásárolnak, továbbá parkosíthatnak is. A tavaly nyert forrásból végzett fejlesztések ebben a hónapban elkészülnek, az összes többi beruházás kivitelezése év végére várható.

A fogorvosi rendelő fejlesztését kilencmillió forint pályázati támogatás segíti: gépészeti felújítást és kerítéscserét végezhetnek el. – Az önkormányzat az épület teljes felújításán is dolgozik, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében 55 millió forintra nyújtottunk be pályázatot, ami jelenleg még elbírálás alatt van. A fogorvosi rendelő felújítása azért is fontos, mert összesen három település ellátását végzik itt, Pocsaj mellett Esztár és Kismarja lakosságát is szolgálja ez a beruházás – részletezte a polgármester.

A fogorvosi mellett az orvosi rendelőt is felújítják majd. Továbbá már megkezdődött a vasútállomás korszerűsítése, erre a beruházásra 70 millió forint áll rendelkezésre.

