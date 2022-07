Egy nemzetközi kutatási együttműködés legújabb eredményeként félautomata hidromorfológiai térképezési eljárást fejlesztettek ki a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének munkatársai, számolt be a hirek.unideb.hu.

A megoldás lényege, hogy a vizsgálandó folyószakaszokról drónok segítségével olyan nagy felbontású videókat és fotókat rögzítenek, melyek lehetővé teszik a felszíni vízsebességek meghatározását, valamint sekély medrű folyószakaszokon 3D-s medertopográfia készítését. Korábban ilyenekre kizárólag csónakhoz rögzített műszerekkel volt csak lehetőség.

A módszernek köszönhetően ezentúl a levegőből is lehetőség nyílik nehezen megközelíthető folyószakaszokról pontos hidromorfológiai adatok gyűjtésére, mely segíti a hatékonyabb vízügyi tervezést és vízügyi előrejelzések készítését

– fejtette ki Bertalan László, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének adjunktusa az egyetemi portálnak.

Forrás: unideb.hu

Elmondta: a német, magyar, angol és finn kutatókból álló csoport a módszer megbízhatóságát a Sajó folyó mellett a német Freiberger Mulde, valamint a finn Pulmanki folyók egyes szakaszain vizsgálta. A terepen zajló adatgyűjtés és a fejlesztési folyamat csaknem két évig tartott. A Sajó menti elemzések elkészítésében hazai és külföldi geográfus MSc-szakos hallgatók is közreműködtek.

A kutatók előzetes eredményeiket már hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, illetve egy hosszabb tudományos cikkben is bemutatták. Utóbbi a rangos Earth Surface Processes and Landforms című tudományos folyóiratban is megjelent. Az angol nyelvű írás itt olvasható.

Az összegyűjtött nagy mennyiségű adatokat tovább vizsgálják, a tervek szerint újabb publikációk jelennek meg a témában.