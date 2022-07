Teljes körű felújításon esett át a bárándi szolgálati lakás – csütörtökön átadták az új lakójának. Az épületet szigetelték, s mellette új tetőszerkezetet, nyílászárókat, elektromos- és fűtésrendszert, burkolatot kapott, továbbá megszépülhetett a kerítés és az udvar is. Ez az épület hosszú időn keresztül a településen élő állatorvos kényelmét szolgálta, most viszont egy hivatali dolgozónak ad lehetőséget.

– A fejlesztés által így nem csak egy újabb önkormányzati épület újulhatott meg, hanem egy újabb fiatal pár is maradhatott a településen. Ha csak apró lépésekkel is, de ezáltal is teszünk a településünk elöregedő tendenciájának a megfékezése érdekében – hangsúlyozta az átadóünnepségen Kovács Miklós polgármester.

Ezermilliárdot meghaladva

A község látványos fejlődésére hívta fel a figyelmet az eseményen Bóna Zoltán miniszteri biztos, s egyúttal emlékeztetett, hogy a Magyar Falu Program nem pusztán a budapesti íróasztalok mögött íródik, hanem a kistelepüléseken élők igényeinek megfelelően, folyamatosan formálódik. Elmondta, hogy az ötezer lélekszám alatti települések majd’ mindegyike nyert már támogatást a programon belül. Báránd mindeddig 195 millió forintot fordíthatott a maga javára, többek között utakat, járdákat, óvodaudvart, közösségi teret és temetőt fejlesztettek, kommunális eszközöket vásároltak.

A Magyar Falu Programban 2019 és 2022 között csaknem 23 ezer pályázatot támogatott a Miniszterelnökség 280 milliárd forintot meghaladó értékben. Ebből 743 sikeres pályázat realizálódott Hajdú-Bihar megyében több mint nyolcmilliárd forint értékben. A program teljes költségvetése meghaladta az ezermilliárd forintot.