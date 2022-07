A város életét jelentősen meghatározó eseménysorozat zajlott le múlt hét csütörtökön a derecskei városháza falai között: hat képviselő előterjesztésére, több órás ülésen mondta ki önmaga feloszlatását a képviselő-testület. Mint arról portálunk is korábban beszámolt, a javaslattevők többek között a polgármesterbe vetett bizalmuk megszűnésével, a korrekt információáramlás hiányával és a képviselői munka akadályoztatásával indokolták javaslatukat.

Meleg, nyári idő fogadott bennünket hétfőn, amikor a város főteréhez érkeztünk. A helyiek gyalogosan, autóval vagy épp kerékpáron közlekedve indultak bevásárolni, ügyeiket intézni. A külső szemlélőnek ebből fel sem tűnik, hogy a napok történései hullámokat vertek a helyi közélet állóvizébe.

– Elég szomorú, hogy ez végül így alakult. Úgy gondolom, hogy ez egyik oldalnak sem tesz jót, mert megingott a lakosok bizalma a városvezetés felé – fogalmazta meg röviden véleményét a történtekkel kapcsolatosan az egyik lakos. Hasonló véleményen volt egy másik idős asszony is, aki hozzátette: nem sok konkrét információ jutott el hozzá az előzményekről, indokokról kapcsolatban. Az eddigi fejlesztések, illetve tervezett beruházásokat nem tartja átgondoltnak, indokoltnak.

– Régen is voltak problémák, még az előző városvezetés idején is. Most nem tudjuk, hogy mi állhat a háttérben, nem sok információ jut el hozzánk. Arról értesültünk, hogy a jegyzőt elküldték, de ennek indokairól sem sokat tudunk. Nekünk nem volt vele problémánk – mondta egy másik helybéli. A megkérdezettek többsége egyébként az előzőekhez hasonló véleményen volt: a pontos indokokról nem rendelkeznek információval, így leginkább értetlenül állnak a kialakult helyzet előtt.

Én nem örülök ennek, mert szerintem sok embernek segít a polgármester.

– Ami negatívumot tudnék mondani, az az, hogy kevés rendezvény volt az elmúlt években, de ez leginkább a pandémiának is betudható – mondta el véleményét egy fiatal nő. Elmondta azt is, hogy rengeteg pletykát hall a városvezetésről, azonban ezeknek hitelt érdemlő bizonyítékával eddig nem találkozott. – Úgy gondolom, hogy szimplán, saját érdekeik miatt akarják leváltatni a polgármestert. Fiatal kora miatt nem bíznak benne, és a képességeiben és inkább maguk akarnak a város élére állni – tette hozzá. Az időközi választás eredményével kapcsolatban pedig kifejtette: nem lát olyan alternatívát, aki alkalmasabb lenne a polgármesteri tisztség betöltésére jelen állás szerint.

Az ügyben megkérdeztük Vitányi Istvánt, a Hajdú 4-es választókerület országgyűlési képviselőjét is. – Derecske nem érezheti hátrányát annak, hogy feloszlott a testület. A jövőben ugyanúgy fogom támogatni a települést, az új testületet is, mert hangsúlyozom, itt a derecskei lakosság érdeke az első és legfontosabb – húzta alá az országgyűlési képviselő.

A hatályos jogszabályok szerint az időszaki választást a feloszlatástól számított 120 napon belül kell lebonyolítani. Annak pontos időpontját a Helyi Választási Bizottság fogja kihirdetni. Ennek feladatait a Helyi Választási Iroda végzi, amelynek elnöke alapesetben a jegyző, azonban várhatóan Derecske esetében az aljegyző fogja ezen feladatokat ellátni.

A választás pontos időpontját egy független, választott testület, a Helyi Választási Bizottság fogja kitűzni.

