A község csaknem 310 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán.

Energetikai korszerűsítésre 108 millió forint áll a rendelkezésükre: összesen három épületen végeznek fejlesztést. Érinti a beruházás a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, a Napsugár Óvodát, valamint a polgármesteri hivatalt. Az iskola külső határolószerkezeteinek utólagos hőszigetelése valósul meg azon épületrészeken, ahol indokolt, valamint napelemes rendszert telepítenek. Az óvoda épületének fűtés-korszerűsítését végzik el, a régi, elavult, több évtizede használt kazán helyett egy új kondenzációs gázkazánt telepítenek. A hivatal pedig szintén napelemes rendszert kap.

Szőllős Sándor 2006 óta polgármester a településen, s mint mondta, ez idő alatt most először sikerült épület­energetikai pályázatot elnyerniük.

Azok az intézmények, amelyek az elmúlt ciklusban jöttek létre vagy újultak meg, a már megszabott energiahatékonysági színvonalon készültek el, de – szavai szerint – nagy büszkeség, hogy most a többi intézmény is energiahatékonyabb módon üzemelhet a jövőben.

A kormány családtámogatásának köszönhetően az elmúlt időszakban rohamosan megnőtt a település lakosságszáma, ma már több mint négyezer fő van jelen állandó lakcímmel és mintegy 200-an tartózkodási hellyel a Debrecentől mindössze tíz kilométerre fekvő Bocskaikertben.

Nagyon sokan választják lakóhelyül, sokan élnek a falusi csokkal és a családtámogatási kedvezményekkel

– jegyezte meg Szőllős Sándor. Egyre több a kisgyermekes család, és a születések száma is folyamatosan növekszik: az elmúlt években 60-70 gyermek született.

Újabb ötven hely

Nem meglepő ez alapján, hogy szükségszerűvé és indokolttá vált a helyi óvoda bővítése is. A feladat elvégezésére az önkormányzat több mint 201 millió forint európai uniós támogatást nyert. A tervek szerint a már meglévő, önkormányzati tulajdonban álló óvoda épületét bővítik ki két csoportszobával, ez további ötven helyet biztosít a gyermekek fogadására. A csoportszobákhoz szociális helyiségeket (öltözőket, vizesblokkokat) is építenek, de a tervezett munkálatok között szerepel az is, hogy az óvoda udvarán a már meglévő játékelemeket áthelyezik, és további újakat vásárolnak. A beruházás része ezen túlmenően hat új parkoló létrehozása is, ezeket a telken belül alakítják majd ki. A bővítés által létrehozott új épületrészek mindegyike akadálymenetes lesz.

A pályázat szerint csaknem nulla energetikai felhasználás a cél, ennek teljesítéséhez fokozott hőszigeteléssel, új nyílászárókkal, alacsony fogyasztású ledes lámpákkal látják el az épületet; a régi gázkazánok helyett két új kondenzációs kazánt telepítenek, a csoportszobákba pedig klímákat szerelnek be, s kívül napelemes rendszert is elhelyeznek.

A polgármester beszélt arról is, hogy ez az épület a település önállóvá válása előtt még iskolaként működött, 28 éve tölti be jelenlegi funkcióját. Korábban több ütemben fejlesztették, a csoportszobák mellett többek között só- és tornaszobát is kialakítottak. Emellett minden évben igyekeznek eszközökkel is fejleszteni az óvodát, biztosítva ezzel a minőségi nevelőmunka lehetőségét.

Szőllős Sándor elmondta, hogy az elképzelések és a remények szerint még idén megkezdődhetnek a fejlesztések. Az önkormányzat további pályázatokat is benyújtott, azok még elbírálás alatt vannak. A tervek között egyebek mellett utak aszfaltozása szerepel.

BBI