– Egy olyan funkcionális egységet hoztunk létre, ahol a gyermekrehabilitáció a gyermekpszichológiával kapcsolódik össze. A két ellátási forma között számos helyen átfedés van. A gyermekrehabilitáció betagozódásával rendelkezésre fog állni az a multidiszciplináris háttér, amivel a 16 profilt működtető gyermekklinika bír.

Mostantól akár már az intenzív osztályon lehetőség lesz az akut rehabilitációs folyamatok megkezdésére. Valamint azzal, hogy a fekvő- és a járóbeteg-struktúra között szoros együttműködés lesz, pontosabban, egységes szakmai elvek mentén tudjuk megtervezni a koraszülöttek vagy a rehabilitációs igényű gyerekek ellátását

– mondta Szabó Tamás. A Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója hozzátette, szervezetileg a gyermekpszichológia betagozódik a szakpszichológiai központba, ezzel együtt a gyermekrehabilitáció, gyermeklélektan és pszichoszomatika együtt fog működni a két helyszínen: a fekvőbeteg-ellátás a Gyermekgyógyászati Klinikán, a járóbeteg-ellátás pedig az Ibolya utcai intézményben.

Forrás: Czinege Melinda

Nagy Beáta, a Gyermekrehabilitációs, Gyermeklélektani és Pszichoszomatikus Részleg koordinációs vezetője szerint korábban is fontos szempont volt a betegellátásban a családközpontú ellátás, amit a gyermekrehabilitáció és a pszichoterápia összekapcsolása még specifikusabbá tehet.

– A gyermekek és a családok egy egyéni, személyre szabott fejlesztőprogramot kapnak a preventív, a csoportos, a szocioterápiás, kórházpedagógiai és akár gyógybűvészet programmal kiegészített rendszerünkben. Mostantól nemcsak az ambuláns járóbetegközpontban, hanem a klinikán is be tudjuk vezetni az állatasszisztált terápiát, lehetőség lesz a zeneterápiás, illetve beszédfejlesztő tréningek tartására. Valamint a szűrés is kiemelt szerepet kap.

Kétéves kortól már minden gyermek esetében ki tudjuk vizsgálni, milyen fejlesztésre van szüksége ahhoz, hogy ne alakuljanak ki figyelem-, viselkedési vagy tanulási zavarok

– mondta Nagy Beáta.

Sveda Brigitta, a Gyermekrehabilitációs Fekvőbeteg Részleg szakmai vezetője úgy fogalmazott, az együttműködésnek köszönhetően mostantól már az intenzív osztályos ellátástól kezdve sokkal egységesebben tudják a gyermekek rehabilitációját sikeresen megvalósítani. Mint mondta, ez mind a koraszülöttek, mind a súlyos állapotú gyermekek esetében kiemelten fontos. Hozzátette, emellett a krónikus mozgásszervi beteg gyerekek is kaphatnak egy 2-3 hetes, táborszerű intenzív terápiát, így az év közben megkapott iskolai ellátás szünetelésével a nyári hónapokban sem történhet lemaradás.

Forrás: Czinege Melinda

– A Gyermekrehabilitációs Járóbeteg Központ 30 éves fennállása óta jelentős fejlődésen ment keresztül, ennek köszönhetően ma már sokféle terápiára van lehetőség. Intézményünkben az általános gyógytorna mellett minden szakembernek többféle képesítése van, így speciális terápiákra is lehetőség adódik. Többek közt nemcsak szárazföldön, hanem vízben is igyekszünk hidroterápiás lehetőségekkel színesíteni a palettát. Így idén júniustól víz alatti gyógytornára is lehetőség nyílik – mondta Szabó Éva, az Ibolya utcai Gyermekrehabilitációs Járóbeteg Központ vezetője.

HL