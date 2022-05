A szülőkhöz is szólt a prédikáció, ugyanis Kocsis Fülöp úgy fogalmazott, minél jobban szeretjük a gyermekeinket, ők annál jobban fognak szeretni minket, és természetesen másokat is. – A gyermekek szeretetképessége attól függ, hogy a szülők mennyire törődnek, imádják a kicsiket: istenszeretetével kell szeretnünk! – jegyezte meg az érdek-metropolita. Hozzátette, a lelki látás így fejlődik napról napra. Az Úristen nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is ugyanúgy szereti, minden megteremtett embert. – Minél több tapasztalat van arra, mennyire szeret bennünket Isten, annál jobban ismerjük őt, ezáltal tudjuk meg: milyen hatalmas is a Mindenható – emelte ki beszédében Kocsis Fülöp.

