Több mint harminc napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén Hajdúböszörmény képviselő-testülete. Egyebek mellett döntöttek több rendelet módosításáról, alapítványok támogatásáról, valamint beszámolókat és jelentéseket is megvitattak a képviselők.

– Immár több mint másfél éve működik a népkonyha-szolgáltatás a városban. A visszajelzések alapján a lakosság elégedett ezzel a lehetőséggel. Kilenc osztópont működik, amelyeken naponta átlagosan 4 ezer adag ételt adnak ki az igénylők számára – mondta megkeresésünkre Kiss Attila polgármester. Mint ismeretes, a népkonyha jóvoltából minden 18 év feletti helyi lakos igényelhet napi egy tál melegételt hétköznapokon. Az ülésen elhangzott az is, hogy újabb ételosztó helyszínt alakíthatnak ki, például az Esze Tamás utca környékén.Ehhez csupán egy alkalmas területet kell találni.

A gépjármű-várakozóhelyekkel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításáról a városvezető elmondta: szeretnének hosszú távú megoldást találni a parkolási problémákra a belvárosban.

– Hajdúböszörményben jelenleg ingyenes a parkolás, és lehetőségeink szerint ezen nem is változtatnánk. Azonban tény, hogy már alig lehet szabad parkolóhelyet találni napközben a belvárosban. Ennek javítása érdekében első körben parkolóövezeteket jelölünk ki – ismertette Kiss Attila. Hozzátette: tervezik újabb parkolók kialakítását, valamint „okosparkolókat” is kihelyeznek majd a jövőben.

Két alapítványt is támogatnak

Az ülésen határozatot hoztak a képviselők két alapítvány támogatásáról. A döntés értelmében 100 ezer forintot kap a Veress Ferenc Szakképző Iskola Diákalapítvány, amely elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett sport- és kulturális tevékenységek révén hívja fel a figyelmet a fizikai aktivitás fontosságára. Ezen programok, kirándulások lebonyolítására fordíthatják majd a kapott támogatást.

Továbbá 50 ezer forintot biztosítanak a Debreceni Mentőalapítvány hagyományteremtő családi napjának lebonyolítására, melynek célja, hogy kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a mentődolgozóknak.

– A város térfigyelő kamerarendszerének az állandó figyelését eddig a rendőrség látta el, azonban a feladat átkerül a Hajdúböszörményi Városüzemeltetési Intézményhez. Jelenleg 55 kamera működik ugyanennyi helyszínen, amelyek között vannak 360 fokos irányban mozgathatók és fix állásúak is – mondta kérdésünkre a városvezető. A közeljövőben további 6-8 eszközzel tervezik még bővíteni a rendszert.

A fentieken túl egyebek mellett a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról szóló jelentést is elfogadta a testület. Elbírálás előtt van például a Nyugati Ipari Park közvetlen szomszédságában lévő terület fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem is. Sikeressége esetén a területet közművesítik, kiépítik a meglévő ipari út közvilágítását, valamint bővítik az ivóvíz-kapacitást is.

BS