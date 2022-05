Pályázik a kisváros önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz- (TOP Plusz) forrásokra

– derült ki egyebek mellett a csütörtöki képviselő-testületi ülésen. Egyrészt egészségügyi központot alakítanának ki a jelenleg körzeti orvosi és ügyeleti ellátás funkciót magába foglaló épületben, annak bővítésével, fejlesztésével 300 millió forintból. Ebben lenne további két felnőttorvosi rendelő. Új fogorvosi körzet is létesül. Másrészt a szociális szolgáltató központ infrastruktúra-fejlesztését célozzák meg, ahol demens betegek nappali ellátását is lehetővé tennék. Nagyobb, modernebb főzőkonyha, étkező és lift mellett többek közt a tetőtérben irodák is létesülnek összesen 166,2 millió forintból. Mindkét esetben az akadálymentes, megújuló energiát hasznosító épületekhez parkoló is készül.

A nádudvari belterületi utak közül a fenti támogatási forrásból – szintén 300 millió forintos költségvetéssel – megújulna az Alkotmány, a Rózsa, a Baksay, a Dózsa György, a Kölcsey, a Dohány és a Nyerges utcák burkolata, illetve egyes szakaszai.

A települési támogatásokról szóló rendeletmódosításnak köszönhetően ezután még több rászoruló kaphat segítséget a lakókörnyezet rendezettségének megtartásában. A nőstény kutyák, macskák ivartalanítási támogatásának feltételein is enyhítettek, hogy minél többen igénybe vehessék azt.

Vállalkozásra alkalmas

A helyi önkormányzatnál az utóbbi időben többször érdeklődtek vállalkozásra alkalmas ingatlanok iránt. A Mártírok utcán található önkormányzati tulajdonú földrészlet megosztását követően hét, vállalkozás céljára alkalmas ingatlant hirdetnek értékesítésre.

Átfogó értékelést kaptak a képviselők a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás és intézménye, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is.

A 17 napirendből álló tanácskozáson téma volt még a helyi építési szabályzat módosítása, az önkormányzatnak és nonprofit cégének a 2021. évi gazdálkodása is.

Marján László