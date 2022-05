A májusi ülésen többek között szó esett arról, hogy törvény szerint a képviselő-testületnek minden év május végéig értékelnie kell a településen zajló gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkát. Legutóbb a 2021. évi ellátásról szóló beszámolót fogadták el a képviselők.

Hiánypótló lehetőség

Az ülésen két esetben javadalmazási szabályzat módosításáról döntött a testület. Muraközi István polgármester tájékoztatása szerint 2022-től a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja emelkedett, a januári ülésen elfogadott önkormányzati határozattal pedig a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja is 20 százalékkal lett magasabb. E javadalmazási szabályok korábban is együtt mozogtak a Herpály-Team Kft. és a Berépo Nonprofit Kft. felügyelőbizottságainak a díjazásával, ezért most a testület javaslata szerint számukra visszamenőleg, január elsejével szintén 20 százalékos emelést határoztak meg.

A 2-es számú fogorvosi körzet praxisjogának átadásáról is döntöttek a képviselők. Az előterjesztés szerint a jelenlegi praxistulajdonos, dr. Pén­zes Anikó jelentette be a körzet praxisjogának elidegenítési szándékát dr. Gábor-Kotán Zsuzsanna részére. Az ellátásért újonnan felelős fogorvos augusztus 1-től vállalkozási formában működtetné tovább a körzetet. Az előterjesztésben egyebek mellett az is szerepel, hogy a doktornő megszerezné a szájsebészeti szakvizsgát, így a jövőben szájsebészeti rendelő kialakítását valósíthatná meg Berettyóújfaluban, ezzel hiánypótló lehetőséget kínálva a térségben élőknek.

Színvonalas óvodák

Elfogadta a képviselő-testület azt az előterjesztést is, amelyben a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés szerepelt, majd a helyi óvodákat érintő kérdésben határoztak. Rendszeresen visszatérő kérdéskörnek nevezte Muraközi István a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről szóló előterjesztést. – Valamennyi tanóvodánk kiscsoportjának feltöltöttsége egyenletes, ez egyértelmű visszacsatolása annak, hogy az intézményeinkben magas szintű szakmai nevelőmunka folyik, olyan infrastrukturális körülmények közt, amelyek nem elriasztják a szülőket – mondta a polgármester. Május 11-én és 12-én tartották az óvodai beiratkozást Berettyóújfaluban, akkor 96 fő jelezte szándékát a következő tanévre vonatkozóan. Azóta plusz 10 fő jelentkezett, s várhatóan ez a szám szeptemberig tovább emelkedik. Már a száz fő alatti jelentkezés alapján is meghaladná a 25 főt az induló csoportlétszám. Jogszabályi előírás szerint a csoportlétszámot az intézmény fenntartójának engedélyével 20 százalékkal lehet túllépni.

A ROHU határon átnyúló programban valósul meg a fürdőberuházáshoz kapcsolódó rehabilitációs eszközbeszerzés. Elhangzott, hogy a közbeszerzés nyílt eljárással folyik majd, így az önkormányzat bízik abban, hogy érvényes ajánlatok érkeznek. Az elképzelések szerint augusztusban dönthetnek majd az eljárásról.

BBI