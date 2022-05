– Oroszország február 24-én háborút indított Ukrajna ellen, igazából azonban az Ukrajna elleni agresszió 2014 óta tart. A teljes körű offenzíva következményei és brutalitása felülmúlta a legsötétebb előrejelzéseket is – fogalmazott dr. Netreba Vitalij, a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke A függetlenség ára című fotókiállítás szombati délutáni megnyitóján, a debreceni Csapó utca 19. szám alatti kávézóban.

Forrás: Vass Attila

Az elnök azt is közölte, hogy az orosz hadsereg a híresztelésükkel ellentétben nemcsak katonákat és hadi létesítményeket semmisít meg, hanem civil infrastruktúrát, iskolákat, kórházakat, óvodákat is lebombáz, és nemi erőszakot is elkövetnek, még csecsemők ellen is. Mariupol teljes blokádja március 1. óta tart, s ma már alig maradt ép épület ebben a háború előtt virágzó, félmilliós városban. Ami ott történik, felülmúlhatja mindazokat az atrocitásokat, szörnyűségeket, amelyeket Bucsában és más ukrán városokban követtek el – érzékeltette Netreba Vitalij.

Netreba Vitalij

Forrás: Vass Attila

A DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emlékeztetett arra is, hogy az ENSZ május 2-án közzétett, hivatalos adatai szerint a civil lakosság körében már 3238 áldozata van ennek a háborúnak. De a legrémisztőbb az, hogy a háború kezdete óta az orosz hadsereg megölt 223 gyermeket, és további 408 sérült meg, akik között nagyon sokan súlyos sérüléseket szenvedtek. A reális számok a jelentés szerint is ennél sokkal nagyobbak, mivel nagyon sok olyan hely van, ahol nem tudják megszámolni az áldozatokat. Ilyen Mariupol is, ahol valószínűleg több ezer áldozat lesz.

Forrás: Vass Attila

– Néha egy kép többet mond minden szónál. Ezzel a fotókiállítással szeretnénk szemléltetni, hogy valójában mit is művel az orosz hadsereg Ukrajnában – fogalmazott Netreba Vitalij. Érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a tárlat május 15-ig tekinthető meg a Csapó utca 19. szám alatti kávézóban.

VA