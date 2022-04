Egyebek mellett tartós élelmiszert és tárgyi adományokat vitt a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) április 27-én, szerdán a görögkatolikus egyház Kosárfonó utcai lakásotthonában élő gyermekeknek. A felajánlást Rácz Márta szakmai vezető és Szántó Anna, a lakásotthon vezetője vette át.

A látogatás célja ezúttal azonban nemcsak az ajándékok átadása volt, hiszen a jelenlevők Terdik Jánossal, a Hajdúdorogi Főegyházmegye szervezőlelkészével közösen imádkoztak a háborúval sújtott Ukrajnában és Kárpátalján élő állami gondozott gyermekekért.

Hálát adtak azért, hogy nekik tető van a fejük felett, és imádkoztak azért, hogy a háborúból menekültek is minél hamarabb visszatérhessen otthonaikba.

Forrás: Kiss Annamarie

Magyarország összefogott

– Köszönöm, hogy együtt vagyunk és együtt imádkozhatunk. Ez azt jelenti, hogy egységben vagyunk – mondta a görögkatolikus atya, hozzátéve, örömteljes, hogy Magyarországon szép összefogással segítik a menekülteket, támogatják az ittmaradásukat és azt is, hogy tovább mehessenek, ha ezt szeretnék. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a segítségnyújtásból mi magunk egyaránt merítkezhetünk. – Imádkozzunk közösen, hogy még nagyobb legyen a szeretet, a befogadókészség, és azért is, hogy minél hamarabb jöjjön el a béke – mondta.

Forrás: Kiss Annamarie

– Szörnyű az, ha egy család menekülni kényszerül az otthonából a háború miatt, de el lehet képzelni, milyen tragédia az, amikor olyan gyermek hagyja el az addig biztonságot jelentő helyet, akinek nincsenek szülei – osztotta meg gondolatait Buzás Lajos, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnöke. A BAGE korábban is segítette már a határon túli állami gondozottak sorsát, a romániai rászorulóknak rendszeresen juttatnak el felajánlásokat.