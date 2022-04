Csaknem 150 millió forintot nyert el Derecske a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán. A támogatási forrásból a Derecske Városi Sportcsarnok, továbbá a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium épületének energetikai korszerűsítését valósítják meg. – A pályázatnak köszönhetően az épületek akadálymentesítése, valamint homlokzati hőszigetelése valósulhat meg a homlokzat újravakolásával és újraszínezésével. A kollégium teljes épületének külső nyílászáróit lecserélik. A létesítmény gépészeti felújítása pedig érinteni fogja a hőtermelők cseréjét és a szabályozás korszerűsítését.

A sportcsarnok épületénél fontos, hogy a lapos tető, padlásfödémek és tetőtér-beépítés határoló szerkezeteit is hőszigetelik.

A gépészeti felújítással a fűtésszabályozás korszerűsítése, időjárás-vezérelt, programozható termosztát, valamint helyiségenkénti szabályozás lehetőségének a beépítése valósul meg – tájékoztatott megkeresésünkre a város önkormányzata. A fejlesztési munkálatokhoz előreláthatóan 2023-ban fognak majd hozzá, és az elképzelések szerint két év múlva, 2025 elejéig befejezik.

Rendezvény- és szálláshely is

Az épületek jelenlegi állapotáról azt írták, hogy azoknak az energetikai besorolása nem megfelelő, nem rendelkeznek a szükséges hőszigeteléssel, a nyílászárók elavultak, az épületek fenntartása költséges. – A város önkormányzata folyamatosan törekszik ökológiai lábnyomának csökkentésére. Jelen projektünk célja két önkormányzati tulajdonban lévő, közoktatáshoz kapcsolódó intézmény energetikai korszerűsítése, illeszkedve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljaihoz.

A fejlesztés hozzájárul a célkitűzések megvalósításához, az eredmények eléréséhez, hiszen segíti az országos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését.

A tevékenységek hozzájárulnak az intézmények primer-energiafogyasztásának, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. Köszönjük Magyarország Kormányának, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak, Pajna Zoltánnak, a megyei önkormányzat elnökének és dr. Vitányi Istvánnak, a térség országgyűlési képviselőjének a támogatását – sorolta Bordán Szabolcs, Derecske polgármestere.

Megtudtuk azt is, hogy a sportcsarnok korszerűsítését sok más mellett azért is fontosnak tartották, mert azt az épületet több oktatási intézmény és sportegyesület is használja, ezenkívül rendezvényeknek is otthont ad a létesítmény.

Egyebek mellett a város bálját, a szalagtűzőt, a tánciskolát, a ballagást, továbbá különböző sport- és egyéb rendezvényeket is ebben az épületben tartanak. De ugyanígy a kétemeletes kollégium is – amely a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményegységeként működik, és száz fő elhelyezésére alkalmas – igen jelentős szerepet tölt be a város életében, hiszen a rendezvényekre érkező vendégek elszállásolásában nyújt segítséget.

BBI

Borítókép: A pályázatnak köszönhetően egyebek mellett homlokzati hőszigetelést is végezhetnek.