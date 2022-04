A pandémia szülte félmegoldások után ez az első középfokú írásbeli érettségi vizsga, illetve ballagási ünnepség, amelyet úgy tarthatnak meg, ahogyan azelőtt: maszk nélkül, helyiségenként nagyobb létszámban és a szóbeli megméretést sem mellőzve. Az idei próbatétel amiatt is különleges, hogy az Ukrajnából menekült diákoknak lehetősége van magyarországi intézményben érettségizni. A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban egy kijevi testvérpár tanul – 10. és 11. évfolyamon – jórészt angolul, ám terveik között szerepel, hogy a jövőben magyarból, mint idegennyelvből tesznek vizsgát. Az intézmény igazgatója szerint olyan paradigmaváltás történt, hogy ugyanabba a mederbe nem lehet visszatérni, amelyben a vírus előtt folyt hétköznapi életünk és az oktatás. A diákok korábban önmagukra és az előttük álló kihívásra fókuszáltak ebben az időszakban, most pedig az egész világot megmozgató problémák terelhetik el a figyelmüket.

– Nagyon bízom bennük, sok dolguk lesz – ezzel az útravalóval látta el az érettségi előtt állókat Fekete József. Úgy véli, az elmúlt évek bizonytalansága a fiatalok önbizalmára is hatással volt, s kevéssé hiszik el, amit ő lát bennük: megvan a szükséges tudásuk, energiájuk, lendületük a terveik megvalósításához. A Holló László sétányon lévő intézményben tanulók közül 258-an vágnak bele a középfokú érettségibe, ebből 185 a saját, nappali tagozaton tanuló diák, köztük 73 fő – okos stratégiát választva – a középiskolai évek vége előtt ad számot tudásáról. Itt jellemzően idegennyelvből és informatikából tesznek előrehozott érettségit, így a továbbiakban mentesülnek a tanórák alól, jobban koncentrálhatnak a többi tanulnivalóra.

Korlátok nélkül

Az intézményvezető azt mondta az ifjakon már nem vehető észre a vírushelyzet terhe, szívből örülnek a korlátozások feloldásának, ám az elmúlt időszak változásai nyomot hagytak az élet minden területén. A megváltozott életmód, stílus, értékrend, munkaritmus után nem könnyű visszatérni a jelenléti oktatásba. Az utóbbi két érettségi megszervezése technikai nehézségekkel járt, de hiba nélkül megoldották, most viszont ezzel az újbóli alkalmazkodással, attitűdváltással van feladatuk.

A régi-új időszak egyik legpozitívabb hozománya a ballagás korlátok nélküli megünneplése április 29-én 17 órától. A fiatalok életének egy jelentőségteljes szakasza lezárásaképp egy faragott, festett követ hagynak az intézményben. A képzőművészeti képzésben részvevők nyilvánvalóan kiemelkedően szép, különleges darabokat készítenek. Az egyikük rúnákkal és rovásírással díszített műve a legemlékezetesebb az igazgató számára.

Forrás: MW-archív

Fekete József kérésemre felidézte a saját érettségijét, ami 1986-ban volt. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium egykori diákja azt mondta, bár nagy volt a jelentősége, társadalmi presztizse e megméretésnek, mégsem volt akkora tétje, mint a 2015-ös átállás óta. Akkor szűnt meg a felsőoktatási intézmények lehetősége a felvételiztetésre, s vált ennek alapjává az érettségi eredménye.

Céltudatosan készülnek

Ugyanezt emeli ki Szabóné Kiss Ildikó, a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezető-helyettese, aki szerint bonyolultabb lett a rendszer, de több lehetőséget nyújt. Ő nagyon izgult a vizsgák előtt, a diákjain azonban nem ezt látja. Úgy fogalmazott, az itt okulók nagyon agilisek, céltudatosan készülnek. A kiválasztott felsőfokú intézménybe való felvételhez szükséges tárgyakból különösen, de a többiből is fontosnak tartják, hogy jól szerepeljenek. Ez kitűnik az emelt szintű érettségi vizsgák számából is: 312 jelentkezést regisztráltak, miközben 224 végzős diákjuk van, tehát legalább egy tárgyból mindenki, sokan pedig többől is magasabb szintű elvárásoknak felelnek meg. A megméretést előrehozók száma 49. A korlátokat levetkőzött első érettségi szervezése szempontjából nem tapasztalt kiemelkedő nehézséget az intézményvezető-helyettes, mint mindig, ezekben a hónapokban nagy a hajtás. Kiemelte, a végső eredményt tekintve jobb a gyerekeknek, ha megszólalhatnak, örül, hogy idén újra lesz szóbeli vizsga.

A humán nyelvi előkészítő osztályba járó végzős Gál Kinga osztja véleményét, hiszen ez egy javítási lehetőség, ha az írott feladatlapoknál elcsúszik valaki. A széles érdeklődési körű fiatal elsősorban nemzetközi tanulmányokat szeretne folytatni az ELTE-n. Szociológiát és a jogot szintén szívesen tanulna évek múlva embereket segítve, nemzetközi cég kommunikációját intézve képzeli el magát, a valódi álma pedig az ENSZ-ben való ténykedés. Hangsúlyozta, az iskolája és a tanárai a pandémia alatt is mindent megtettek azért, hogy a céljaikhoz minél közelebb kerülhessenek a tanulók. Minden órát megtartottak online, s segítették a lemaradókat. Kinga azt mondja, nem volt könnyű a a mögötte álló öt év, szorgalomra és önfegyelemre volt szükség az elvárások teljesítéséhez, de most látja a gyümölcsét, magabiztosan áll a jövő hét kihívásaihoz. A matematika okoz neki némi fejtörést, de rengeteget gyakorolt a nővérével. A következő napokban legfeljebb olvasgatni, ismételni fog, hétvégén már azt sem, az aktív pihenésre, a nyugalomra helyezi a hangsúlyt. Sok szerencsét kívánva ezt tanácsolja „sorstársainak” is: Bízzanak magukban!

HaBe