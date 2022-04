Nem kevesebb mint 115 esztendeje, 1907. április 19-én tombolt az a szélvihar, amely végzetesen megrongálta a Debreceni Református Kistemplom toronysisakját.

Ezt az épületelemet azóta is sokan szeretnék visszaállíttatni, ám nem csekélyen vannak azok se, akik úgy vélik: a ma embere már a hagymakupola helyére épített bástyákkal ismeri és kedveli a templomot. Az alábbiakban a kistemplom.hu múltidéző írásából szemezgetünk – már csak azért is, mert az imahely idén egy másik fontos jubileumot is ünnepel. Nevezetesen azt, hogy kereken 300 éve kezdték építeni a Kistemplom tornyát.

A református kistemplomnak jellegzetes hagymakupolája volt, de a mai bástyás tornyát is sokan kedvelik | Reprodukció: Napló-archív

Megemelték a tornyot

Az összeállítás szerint a Kistemplom ma is álló falainak megépítéséhez 1719. szeptember 24-én kezdtek hozzá, és 1721-ben már istentiszteletet tartottak a falak között. Az építés teljes költsége 14–15 ezer forintra rúgott. 1720 tavaszára már tető alá került a templom, helyükön voltak az ablakok, készen állt a kerítés, de a boltozást csak 1721-ben fejezhették be.

A torony alapjait 1722-ben kezdték lerakni, s ugyanebben az évben vakolták be a templomhajót. A torony befejezésén még 1725-ben is serényen dolgoztak. Ebben az esztendőben húzták fel a zsindellyel fedett toronyba a két új harangot, s tették be az óraszerkezetet. Az új torony rézgombját 1726. december 5-én rakták fel, és akkor alakították ki a hagyma formájú toronysisakot, amit magasra kinyúló, egy méter átmérőjű, aranyozott (betlehemi csillagra utaló) rézcsillag ékesített – érzékelteti a kistemplom.hu nagyszerű összeállítása.

Alig épült fél a leegyszerűsített barokk stílusú templom, 1727. március 27-én máris tűzvész pusztította el. A hívek áldozatkészsége révén még ebben az évben jórészt renoválták az épületet, bár a helyreállítás csak 1731-re valósulhatott meg. Ezáltal három öllel meg is magasították a tornyot. (1729). Aztán a fél évszázadot sem megélt templom boltozata megrepedezett, és az egyik tartóoszlopa is meghasadt (ekkor 1766-ot írtak). Nemsokára a tetőzetet is javíttatni kellett, mégpedig 1767–68-ban).

A Kistemplom-történeti dolgozat kitér arra is, hogy 1789-ben beomlással fenyegetett a boltozat. Ekkor erősítették meg azt vasrudakkal, s egyúttal a fedélgerendák nagy részét is le kellett cserélni. Aztán 1792-ben földrengés is megrázta a templomot – szerencsére nagyobb katasztrófa nem sújtotta emiatt.

Angol mintájú pártakorona

Idővel a templom külsejét romantikus stílusjegyekkel változtatták meg. A kerítést lebontották, s az imahely északi oldalán lévő telekrészt átadták a tanácsnak az utcatorkolat szélesítésére. Az ezért kapott 780 ezer téglából bazársort építettek a nyugati és déli oldalra azért, hogy ezeknek a bevételeiből fedezzék a később építendő új templom költségeit.

Reprodukció: Napló-archív

Történetünk vége a következő. 1907. április 19-én a nagy erejű szélvihar a toronysisak bádogjának egy részét letépte. A presbitérium ideiglenes lapos tető építését határozta el, amely Tóth István építész tervei alapján, angol mintájú pártakoronaként, csipkés attikafalazattal készült el. Azóta van bástyaszerű tornya a Kistemplomnak (mely később még többször is megsérült). És azóta nevezik Csonkatemplomnak is Debrecen e fontos jelképét és történelmi épületét.

VA