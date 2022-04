Vasárnap délelőtt élénk volt a jövés-menés a kijelölt Brassai-középiskola környékén is. Délelőtti ottjártunkkor több sorban várakoztak a szavazópolgárok. Körülbelül 10 perces várakozási időről számoltak be, ám fennakadás nélkül haladhattak a szavazó fülkékig és -urnákig

Többen nem hétköznapi viseletben érkeztek, hanem ünneplőruhát öltöttek magukra, hogy ezzel is megtiszteljék a választást, amely négy évre meghatározza Magyarország sorsát. Azoktól, akikkel szóba elegyedtünk, megtudtuk: van köztük olyan is, aki mindig korán tesz eleget az állampolgári kötelezettségének, míg más azt is elmondta, hogy ő azért érkezett délelőtt, mert aztán családi ebédre hivatalos.

Azt azonban mindenképpen fontosnak érezték egyaránt, hogy a szavazataikkal fejezzék ki az akaratukat hazánk jövőjét illetően.

VA