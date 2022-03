Emberek tömegei, főleg nők és gyermekek érkeznek hazánkba Ukrajna felől a háború elől menekülve. Az ország szinte valamennyi települése egy emberként mozdult meg, hogy adományokkal, szállással segítsen. Így tett Biharkeresztes is, ahol jelenleg megközelítőleg 50 főt szállásoltak el eddig.

– Vitányi István ország­gyűlési képviselő humanitárius kezdeményezéséhez csatlakozott városunk is. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum helyi középiskolájának kollégiumában van száz férőhelyünk

– mondta a Napló megkeresésére Dani Béla polgármester, hozzátéve, hétfő éjszaka 47-en érkeztek hozzájuk. A városvezető kifejtette, a szállást a szakképzési centrum biztosítja, az étkezést és egyéb szükséges felajánlásokat az önkormányzat és az önkéntesek.

– Nagyon sokan vállaltak önkéntes feladatokat. A Bihari Esélyiroda Közösségi Házának munkatársai éjjel-nappal segítik a menekülteket, valamint a középiskola munkatársai is folyamatosan segítik a munkánkat. Ezúton is köszönöm mindannyiuk támogatását, segítő hozzáállását. A város és környéke példásan összefogott – emelte ki Dani Béla. Tájékoztatott arról is, hogy az ország szinte minden pontjáról érkeznek felajánlások. – Zömében nők és gyermekek érkeznek, közöttük rengeteg a kisgyermek. Vannak, akik szinte semmit nem tudtak magukkal hozni, vagy a csomagjaikat útközben elvették tőlük. Gyakorlatilag minden felajánlás jól jön, de a közösségi oldalainkon folyamatosan megosztjuk, hogy mire van aktuálisan a leginkább szükség – mondta a polgármester. Hozzátette: az adománygyűjtést a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények munkatársai fogják össze.

Vitányi István országgyűlési képviselő a napokban személyesen is felkereste a biharkeresztesi kollégiumban elszállásolt menekülteket. Erről a közösségi oldalán is beszámolt, tájékoztatva: az ott lévőket jó körülmények között helyezték el, napi háromszori étkezést kapnak.

Bekecs Sándor