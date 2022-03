Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta egyre több közismert személy, köztük megyénkbeliek is megosztották gondolataikat a közösségi oldalaikon a helyzettel kapcsolatban.

Spitzer Gyöngyi, művésznevén Soma, azt kéri, amivel tudunk, segítsünk a bajban levőkön!

„Pénzzel, imával, csomaggal, önkéntes munkával, családok befogadásával. Oldjuk magunkban a háborúval kapcsolatos félelmeinket. Ez mindenkiben ott van, még abban is, aki nem tud róla. Ott van a sejtjeinkben és a tudat­alattinkban, a nagyszüleink, dédszüleink sok-sok fájdalmas tapasztalása a háború borzalmaival kapcsolatban”

– írta a Facebook-oldalán.

„Egyek vagyunk. Kárpátaljai testvéreinket segítsük a bajban. Érezzék, hogy nincsenek egyedül” – osztotta meg Szebeni István műsorvezető.

Sidlovics „Sidi” Gábor az Instagram-oldalán tett közzé egy videót, amelyben kitért arra, hogy a jelenlegi helyzet jól mutatja, mi is az igazi nagy gond, és hogy a mindennapi problémák egy ilyen helyzetben egyenlőek a nullával. – Teljes szívemből azt kívánom, hogy béke legyen a Földön. A humanitárius segítséget továbbra is mindennél fontosabbnak tartom. Civil emberekről beszélünk, és itt most valóban mindegy, hogy éppen milyen nemzetiségű valaki, aki háború elől menekül saját hazájából, azon segítenünk kell – fogalmazott a Naplónak a Tankcsapda gitárosa, aki a napokban járt a határon: csomagokat vitt a rászorulóknak, s fuvart ajánlott fel a menekülteknek.

