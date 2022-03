Magasabb a színvonal, biztos működés

Mostanra minden akadály elhárult a műszer működtetése elől,

keddtől megnyitják az előjegyzési lehetőséget, és az új modalitást is a térség betegeinek szolgálatába állítják.

A hivatalos átadón Vitányi István országgyűlési képviselő kiemelte: óriási fejlődés történt a berettyóújfalui egészségügyi intézmény életében az elmúlt több mint három évtizedben. Szavai szerint az MR-készüléknek köszönhetően most a kórház területi ellátása alá tartozó betegek rövidebb várakozási idővel juthatnak hozzá a szükséges vizsgálatokhoz. Mindemellett a debreceni szolgáltató terheltsége is csökkent, továbbá a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ (BvEk) fogvatartottjait is Berettyóújfaluban láthatják el, nem lesz szükség az őrzött szállításra a megyeközpontig.

Vitányi István felidézte, fontos cél volt, hogy a berettyóújfalui kórházba CT kerüljön, és ugyanígy az MR-készülék beszerzését is kiemelt ügyként kezelte. A börtönkórház Berettyóújfaluba való telepítése a helyben, megfelelő műszerezettséggel való ellátás feltételével történt. Megjegyezte, hogy az MR-műszer beszerzésén túl a kórházakat az utóbbi időben mintegy egymilliárd forintból fejlesztették. Kitért ugyanakkor arra is, hogy a berettyóújfalui egészségügyi intézmény az önállóságát is megőrizte, amihez szintén hozzájárulhatott a börtönkórház, hiszen az stabilitást, biztos gazdasági működést adott, emellett több szolgáltatást vásárol a kórháztól.

Megérdemlik az itt élők a magas színvonalú ellátást, és a dolgozók is a jó munkakörülményeket

– mondta az országgyűlési képviselő.

Az MR-vizsgálatra a Gróf Tisza István Kórház területi ellátásába tartozó 41 településen élők, továbbá a BvEk-ban lévő betegek szakorvosi beutalóval jogosultak. A készülék egy napi műszak alatt mintegy 12-14 vizsgálatot képes elvégezni.

BBI