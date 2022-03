Hosszú évek óta időről-időre visszatérő téma, hogy a Debreceni Sportuszoda már nem képes a megnövekedett igények kielégítésére, szükség lenne egy másikra is. A medencék szinte folyamatosan foglaltak, ami nem könnyíti meg a sportolók munkáját, nem beszélve a kedvtelésből úszókról, akik sokszor bosszankodnak amiatt, hogy alig van szabad pálya.

Egy időben úgy tűnt, hogy a tervezett beruházás útjába nem állhat semmi, 2014-ben már arról szóltak a hírek, hogy elkészültek az engedélyes tervek, és az első látványterveket is bemutatták. Akkor több mint egymilliárd forintba került volna egy új uszoda megépítése, amelyet a sportuszoda és az egyetemi campus közötti üres területen valósítottak volna meg, többségében TAO-forrásból, amelyre a Magyar Vízilabda Szövetséghez nyújtott be pályázatot a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. A versenymedence építését a szövetség támogatta is, de mivel az erről szóló határozatot egyéves késéssel hozta meg, ezért a projekt az előírt határidőre már nem készülhetett volna el, így végül a városnak le kellett mondania a fejlesztésről. Talán ekkor állt Debrecen a legközelebb ahhoz, hogy belátható időn belül egy új uszoda épüljön, azóta viszont kevés szó esett erről. A Debreceni Sportcentrum kérdéseinkre adott válaszaiból pedig az derül ki, hogy mostanában nem is igen épül új uszoda a városban.

Mint írják, bár korábban készültek tervek a bővítésre, jelenleg nincs napirenden az uszodaépítés, amelyet TAO-forrásból szerettek volna megvalósítani, de a társaságiadó-felajánlásokból befolyt összeg és az önerő csak a meglévő uszoda teljes körű felújítását tette lehetővé, amit 2019-ben végeztek el. Emlékeztetnek: megújult a közösségi- és a medenceterek burkolata, felújították az öltözőket, a vizesblokkokat, továbbá a gépészeti helyiséget. Korszerű beléptető- és kamerarendszert építettek ki, és szebbé, komfortosabbá vált az uszoda belső vendégfogadó tere.

Ha két pálya, ha nyolc, a jegy ugyanannyi

A zsúfoltság tehát belátható időn belül nem szűnik meg. A létesítmény hiába tart nyitva hétköznap reggel hat és este tíz óra között, szombaton nyolctól 20 óráig, vasárnap pedig nyolctól 19 óráig, a sportszervezeteknek fenntartott időpontok miatt az egyszerű állampolgár az 50 méteres medencében például esténként csak ritkán ugorhat fejest, és többnyire olyankor is csupán néhány pályát használhat. Sokan úgy gondolják, hogy ha már így alakult, akkor legalább ezekben az időpontokban legyen olcsóbb a belépő, szerintük ugyanis nem ugyanaz a szolgáltatás minősége, akkor, ha két pályán zsúfolódnak össze az amatőrök, vagy ha egyszerre akár nyolcat is használhatnak. A sportcentrum kérdésünkre közölte: a létesítményben több sportszervezet élversenyzői edzenek, készülnek az előttük álló feladatokra, miközben a lehetőségeikhez mérten a lakosságnak is megpróbálnak minél több vízfelületet biztosítani. Hangsúlyozzák: vannak időszakok, amikor sok vendég látogatja az uszodát, de előfordul olyan is, hogy kevesebben veszik igénybe a szolgáltatásokat. Azt viszont előre nem tudják, hogy az adott napon mennyien úsznak majd például az 50 méteres medencében, így a jegyárakat, hasonlóan más uszodákhoz, strandokhoz, nem a szabad pályák függvényében állapítják meg.

A sportcentrum honlapjának adatai szerint egy úszójegy jelenleg 1190 forintba kerül, de csak hétköznapokon váltható, aki hétvégén szeretne úszni, 1750 forintért vehet belépőt.

Takács Tibor