Az elismerés mellett két kupát és négy különdíjat is bezsebelt a 60. alkalommal megrendezett Húsipari Termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója Versenyen.

A nyíracsádi fiúnak bónuszként már márciusban véget ért az utolsó tanév, hiszen eredményes szereplésével mentességet kapott az év végi szakmai vizsgák alól is.

Mindig hentes akart lenni

Jancsi a családjával együtt Nyíracsádon él. Talán a gyermekkori falusi disznóvágások emléke, talán valami más vezette a húsfeldolgozó szakma felé, de egy biztos: mióta az eszét tudja, hentes akart lenni. A DSZC Irinyi János Technikumában tanulta ki a szakma csínját-bínját, nem is akárhogyan. Tanárai, oktatói hamar felfigyeltek rá, látták, hogy Jancsi jól teljesít, nemcsak gyakorlatban, de szakmai elméletben is megállja a helyét, ezért ösztönözték, hogy vegyen részt a rangos megmérettetésen. Az első fordulóban elméleti ismeretek próbatétele volt Gödöllőn, ahová az ország minden részéről érkeztek hentestanulók, csaknem kilencvenen. A második fordulóba a 15 legjobb teljesítményt nyújtó diák került, s Debrecenben március elején elméletben és gyakorlatban is bizonyítaniuk kellett.

Kalapált a szíve

Az eredményhirdetést a debreceni Kölcsey Központban tartották. – A verseny közben nyugodt voltam, nem úgy, mint az eredményhirdetésen. Nem vagyok egy izgulós típus, de úgy kalapált a szívem, hogy féltem, a szomszédom is hallja. Pláne akkor, amikor a 8–10. hely környékén kimondták a Kovács vezetéknevet. Csak akkor sikerült megnyugodni, mikor a keresztnév nem János volt – emlékezett vissza Jancsi, aki végül az első három legjobb között végzett. Hogy kié lesz a végső trófea, az áprilisban a Szakma Sztár Fesztiválon derül majd ki.

Kovács János most erre a versenyre készül, és jelenlegi gyakorlati helyén fog dolgozni. Szeptembertől ismét tanulásra adja a fejét, érettségizni szeretne, aztán ki tudja, hova tovább. Egy biztos, Jancsi, mint már sokan mások, bebizonyította a szakmának és önmagának is, hogy a tanulás előbb-utóbb megérleli a gyümölcsét. Az eredményhirdetésre szülei és testvérei is elkísérték, akik szintén nagyon büszkék voltak rá, hisz teljesítménylapján, ahol minden tantárgy érdemjegye ötös volt, a százalékos eredmények is igencsak súrolták a százas határt.

